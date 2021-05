RFC vil være top 4 hold igen

Niklas Lundh til højre skriver under på en 1-årig aftale som cheftræner for Rødovre Floorball Club. Kenneth Larsen til venstre er assisterende træner i endnu en sæson. Foto: Brian Poulsen

floorball Rødovre Floorball Club er i spillemæssig fremgang med en ung trup. Det er fået klubben til at forlænge aftalen med trænerduoen, cheftræner Niklas Nordh og assisterende træner Kenneth Larsen. De vil i top 4 i næste sæson.

Af Peter Fugl Jensen

Mens kvalifikationsturneringen til floorball-ligaen stadig er i gang har Rødovre Floorball Club forlænget kontrakterne med den 31-årige cheftræner Niklas Nordh og den 43-årige assisterende træner Kenneth Larsen, der i øvrigt er en vaskeægte rødovredreng fra Nørregårdsvej.

Sådan er det ikke med Nordh, der er vokset op i Oskarshamn i svenske Småland, men de to trænere har suppleret hinanden godt i denne sæson, hvor de har fået løftet et meget ungt rødovrehold, der er ved at komme sig over åreladningen af landsholdsspillere for et par sæsoner siden.

”I næste sæson skal vi endnu et skridt op, så vi sigter højere end for et år siden, hvor vi startede med at ligge på et lavere niveau, der var meget ujævnt og vores bundniveau har simpelthen været for lavt,” siger Niklas Nordh. Han fortsætter:

”Det har været positivt at se, hvordan vi hele tiden har løftet vores niveau skridt for skridt gennem sæsonen.”

Godt påvirket af Kenneth Larsen, røber han, at målsætningen i næste sæson er en plads i semifinalen.

Skal holde på spillerne

Vejen til en top 4 placering i turneringen har trænerne set.

”Vi skal holde på den trup, vi har nu, som er det primære. Så må vi se, om der kommer tilgang, men her ser vi gerne en topback, men faktisk også en center og en forward til at styrke truppen.”

”Som jeg sagde, at vi for ujævne og vores stabilitet skal blive bedre. En forklaring på vores ustabilitet er jo, at vores trup er meget ung, så der skal blandt andet erfaring til, men nu har mange dem allerede et par sæsoners erfaring, som er vigtigt og som vi allerede i dag har glæde af,” siger Nordh, der suppleres af Kenneth Larsen.

”Mod topholdene har vi eksempelvis 6-7 minutter i kampen, hvor vi slipper 5-6 mål ind. Det skal stoppes og det kommer vi til i næste sæson.”

Kulturbærere

To af de spillere, som gerne skal være i truppen i næste sæson er Andreas Kleczewski og Jannik Dalkvist.

”Dem er vi afhængige af spillemæssigt samtidig med, de er kulturbærere,” siger Kenneth Larsen.

Men trænerteamet mener også, at to af de bærende spillere er de blot 19-årige August Lunddahl Mathiassen og keeper Oliver Have.

”Vi har nogle flere, som skal fylde mere og tage deres chance, så de også får samme betydning,” mener Nordh.

I løbet af sæsonen er der også ændret på det taktiske, så spillet er tilpasset bedre en ung trup, men det skal der gerne ændres på i næste sæson.

”Vi måtte ændre os lidt forsvarsmæssigt, så vi stod mere kompakt, hvilket hjalp os, men i næste sæson skal vi kunne gøre det bedre offensivt, så vi i visse momenter af kampene kan lægge pres og være mere spilstyrende,” siger Niklas Nordh, der spillende træner og derfor selv er en af de bærende kræfter.

De to trænere har skrevet undee på en 1-årig aftale.

Niklas Lundh.