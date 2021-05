Regnskabets time!

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv/Brian Poulsen

chrumme Det virker som om, at corona er på tilbagetog. Nu er det tid til at gøre regnskabet op.

Af Chrummer

Jeg kan se at vores finansminister udtaler, at man forventer en rekordhøj vækst i Danmark på omkring 15 procent. Det er lige før, at Coronoa har været godt for økonomien. Eller noget.

Jeg må så kigge lidt på min private økonomi – og når jeg ser på kontoudtogene, ja så har min husstand gjort hvad den kunne for at holde hånden under den danske økonomi.

Jeg har sammenholdt kontoudtogene med mængden af pap, som jeg har kørt på genbrugspladsen. Pap som fulgte med ved net-indkøb. Men HVAD har jeg så fået for pengene ?

Jeg vil nok mene, at det IKKE har drejet sig om livsnødvendige indkøb.

Vi satte os ned – hele familien – for at afgøre hvilket indkøb der har været det ”dummeste” Corona-net-indkøb der er foretaget på matriklen over de sidste 12 måneder.

Der er p.t. to kvinder og en mand på matriklen. Så det blev hurtigt vedtaget med stemmer to for og en imod, at tøj, sko, smykker og accessesories ALDRIG kunne komme ind under katagorien ”dummeste corona-net-indkøb” – med mindre vi talte om MIN indkøbte t-shirt med teksten ”I’m a grumpy old fire-fighter” – ja og så lige mine billige gummisko fra Netto, som jeg bruger som indendørssko, da de gamle var blevet corona-slidte. De var grimme og dermed kunne de godt ryge med i konkurrencen om det dummeste corona-net-indkøb. Også selvom de faktisk ikke engang var købt på nettet.

Jeg havde to nominerede genstande: En strand-liggestol til to personer med parasol, benpuf og små borde – det andet var et pulverlakeret ”vandspejl” til haven på en meter i diameter. Begge nok mest fordi de involverede fysisk arbejde fra min side.

Pigerne derimod havde nomineret to andre genstande: En dartskive med dertilhørende pile med carbonskaft og ekstra ”flights – ja og så en indendørs minigolf bane, med ”ægte” kunstgræs og ”rough” et rigtigt ”potter-jern” og tre ægte golfkugler og FLAG i hullet!!!!

Jeg forsøgte at nedlægge veto, mod pigernes nominerede genstande, da BEGGE dele var indkøbt til min ”Man-Cave”, hvor disse genstande ville sprede umådelig meget lykke, når jeg tænker på de potentielle mandlige gæster i min ”Man-Cave”…Lidt ud fra devisen: Der er så meget kvinder IKKE forstår. Men som pigerne begrundede valget: ”Du hader golf, men har købt en golfbane!!” – hvor jeg så bare måtte svare: ”Jov, men man skal vel ikke straffes for at have bidraget til fællesskabet og har gjort noget godt for andre!”

Nå, men minigolf-banen vandt prisen som ”Årets Dummeste-Corona-Net-indkøb”. Sjovt nok med to stemmer for og en imod.

Så selv om jeg – helt klart – er den der har brugt færrest penge på Corona-indkøb – ja, så tabte jeg alligevel.

Den der ”vandt” har så ”vundet” tjansen med at køre pap på genbrugsstationen de næste tre måneder!