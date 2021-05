Regeringen har lyttet til Rødovre og hævet grænserne for den automatiske nedlukning. Samtidig er der stor opgradering lokalt på testsiden. Foto: Brian Poulsen, Arkiv

Den evindelige elevatorfrygt, hvor et relativt lille udslag i antallet af smittede kan lukke hele skoler og sågar lokalsamfund ned med ultrakort varsel, er endelig blevet ændret. Ikke mindst takket være kritik fra Rødovre Kommune, der nu glæder sig over at have bedre mulighed for at vende en uheldig udvikling på smittekurven.

Af Coronatest

Den meget stramme model for automatisk nedlukning af sogne og samfund, som sundhedsmyndighederne oprindeligt indførte, er nu efter kritik fra en række borgmestre, ikke mindst Rødovres, fortid.

”Regeringen har lyttet til os og sat grænsen op for, hvornår vi skal lukke ned. Det er jeg utrolig glad for. Tallet for hvornår vi vil skulle lukke ned hedder nu 250 i stedet for 200. Det lyder som en lille forskel, men det betyder meget, for det giver os bedre muligheder for at sætte aktivt og målrettet ind, hvis smittetallene stiger,” forklarer borgmester, Britt Jensen (S).

På den måde kan Rødovre forhåbentligt undgå at komme i en situation, hvor det lokale handelsliv skal lukke ned, og kommunen bliver tvunget til at lukke skolerne.



Gode testvaner

Lige nu ligger smittetallene i Rødovre stabilt og på et acceptabelt, lavt niveau. Rødovre er i det, sundhedsmyndighederne kalder for ’grøn zone’. Det skyldes, at vi er så gode til at lade os teste, mener borgmesteren.

”Mange tak til alle de Rødovreborgere, som tager ansvar og lader sig teste. Det er dybt imponerende at opleve den opbakning og det stærke sammenhold i Rødovre, der har været gennem hele pandemien,” siger hun og fortsætter:

”Men det er også vigtigt, at vi holder fast. Vi ved, hvor hurtigt det kan gå med de nye varianter, og vi ved også, at smitten ikke er langt væk – der er flere kommuner i hovedstadsområdet, som har høje smittetal. Så det er vigtigt, at vi holder fast i de gode testvaner.”



Ændrede testtider fra på mandag

Regionen har ændret på de tidspunkter, hvor de tilbyder PCR-test i Islevbadet og i Kærene. Det er fortsat med tidsbestilling på www.coronaprover.dk. Kviktestcentret i Rødovrehallen er uændret.

”Jeg er utrolig glad for, at regionen er opmærksom på behovene i Rødovre og prioriterer testindsatsen højt. I forhold til andre steder har vi gode testmuligheder og en høj kapacitet. Det er helt på sin plads, og jeg håber, at mange borgere vil benytte sig af de nye muligheder for at blive PCR-testet i Rødovre. Vi indrykker en stor annonce om de nye testtider i avisen i næste uge,” understreger Britt Jensen.