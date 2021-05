Redaktøren imponerede os alle

Smilet er så stort, fordi løbet er færdigt efter 60,66 km, ikke fordi André har det super fedt fysisk. Men han gjorde det og er bare så sej - ligesom de 14 andre der gennemførte. Foto: Red.

støt din lokalavis Vores redaktør André Bentsen tog i den grad fusen på os alle, da han på croissanter, pølsehorn og energidrik løb 18 runder om Damhussøen alias 60,66 km i Damhus-Ultra.

Af Peter Fugl Jensen

Hvem havde troet, at 15 ud af løbets 49 deltagere ville løbe det maksimale 18 runder eller 60,66 km – altså i løbets optimale linje vel at mærke – og den ene var såmænd avisens redaktør, André Bentsen, der trods knæsmerter og ømhed over alt bare ville gennemføre alle runderne.

Det er helt vildt og med den overvældende støtte på lige knap 19.000 kroner pr. runde, får Rødovre Lokal Nyt et nødvendigt kapital-indskud af jer dejlige læsere, foreninger og annoncører, som kommer op i et beløb omkring 340.000 kroner.

Et beløb, vi slet ikke turde drømme om og som giver os et gigantisk rygstød som lokalavis, ikke kun økonomisk, for opbakningen har været fantastisk både op til og også under løbet, hvor der kom mange læsere forbi for at give deres rygklap til avisen og løberne.

Blusen som André løb i er i øvrigt købt for 2.000 kroner af Kenneth Thiemke.

Alle skal have tak – tusinde, tusinde tak.

I skrivende stund kan André ikke takke, han kaster op…

Rigtig god søndag aften til jer alle.