Presser på i støjsag: “Vi kan ikke længere leve med snak”

”Vi kan ikke længere leve med snak og anerkendelse af støj og trængselsproblemerne. Hverken vi eller vores borgere vil acceptere det længere. Den går ikke længere - vi er simpelthen ved at gå til i støj,” lyder det fra Britt Jensen efter digitalt foretræde med transportudvalget tirsdag eftermiddag Foto: Presse

trafik Otte borgmestre er gået sammen om at lægge et fælles tryk på Transportudvalget for at gøre noget ved den stigende støj fra især Motorring 3. I går havde de otte borgmestre digitalt foretræde for udvalget og budskabet var klokkeklart, fortæller borgmester Britt Jensen (S).

Af Christian Valsted

Nogle af landets mest belastede veje snor sig gennem og rundt om Rødovre. Trafikstøjen dræber og i årtier har Rødovre Kommune forsøgt at råbe skiftende regeringer op i kampen for at få afsat millioner til støjværn og andre tiltag, der kan reducere generne, som tusindvis af borgere lever klods op ad.

Rødovres gentagne appeller til politikerne på Christiansborg har aldrig for alvor vundet gehør, men nu går den ikke længere.

Rødovres borgmester, Britt Jensen (S) havde sidste efterår transportminister Benny Engelbrecht på besøg på blandt andet Nørregårdsvej, hvor han ved selvsyn, eller rettere selvhør, kunne konstatere, at trafikstøjen på Rødovres villaveje, der har motorvejen i baghaven.

”Nu er det Rødovres tur,” sagde borgmesteren ved den lejlighed og i går gentog hun fortællingen til det samlede transportudvalg, da hun sammen med syv øvrige borgmestre, der ligeledes er plaget af støj, havde digitalt foretræde for udvalget.

Artiklen fortsætter under billedet…

Nytter ikke med småpenge

De otte havde dermed mulighed for at stå skulder ved skulder over for Transportudvalget og ifølge borgmester Britt Jensen gik budskabet rent ind.

”Der er ikke nogen i det udvalg, der kan være i tvivl om, at det her problem skal løses nu. Det er et meget stort og samlet tryk vi forsøger at lægge på Transportudvalget og vores budskab er klokkeklart. Det kan ikke hjælpe noget, at man spiser Omegnen / Vestegnen til København af med småpenge i infrastrukturforhandlingerne,” fortæller Britt Jensen, inden hun kalder trængselsudfordringerne for enorme.

”Nogle af landets mest belastede veje fragter dagligt tusindvis af bilister gennem landets tættest befolkede kommuner. Konsekvensen er, at tusindvis af borgere dagligt plages af store gener fra trafikken. Vi er det område i landet, som har de tættest befolkede boligområder, vores borgere bor praktisk talt på motorvejen. Motorvejene ruller gennem vores kommuner på kryds og tværs med tusindvis af bilister i døgnet. Støj, forurening og trængsel er et kæmpe problem og Folketinget er nødt til at tage ansvar for det,” siger borgmesteren.

Frygter det værste

På flere strækninger i de otte kommuner er støjgenerne så udbredte, at der flere steder ikke kan bygges børnehaver, plejehjem, boliger eller anden form for byudvikling.

Kommunerne i Københavns Omegn er i vækst og i de kommende år forventer kommunerne stor tilflytning. Til det digitale foretræde gjorde borgmestrene derfor transportudvalget opmærksomme på, at de frygter at trafikken vil sande fuldstændig til, hvis der ikke bliver gjort noget, inden for den nærmeste fremtid.

”Vi kan ikke længere leve med snak og anerkendelse af støj og trængselsproblemerne. Hverken vi eller vores borgere vil acceptere det længere. Den går ikke længere – vi er simpelthen ved at gå til i støj,” lyder det fra Britt Jensen.