Ny arbejdstidsaftale skal styrke fastholdelsen af nye lærere 

Med den nye lokale arbejdstidsaftale i Rødovre er der tilføjet en række vigtige elementer til den aftale, som er lavet på landsplan mellem KL og Lærernes Centralorganisation. Aftalen indeholder blandt andet en mentorordning for nyuddannede lærere. Foto: Arkiv

AFTALE PÅ PLADS Rødovre Kommune og Rødovre Lærerforening er blevet enige om en ny arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere. Aftalen indeholder blandt andet en lokal mentorordning for nyuddannede.

Af Christian Valsted

Den 1. august træder en ny arbejdstidsaftale i kraft i mellem Rødovre Kommune og Rødovre Lærerforening.

Aftalen er lavet for, at Rødovres lokale lærere og børnehaveklasseledere kan skabe de bedst mulige rammer for eleverne og have ordentlige vilkår i arbejdet. Aftalen bygger videre på den centrale arbejdstidsaftale, som blev indgået mellem Kommunernes Landsforening og Lærernes Centralorganisation i august måned 2020, samt den professionsaftale fra 2015, som Rødovre Lærerforening indgik på Rødovre Kommune. Gennemskuelighed og sammenhæng i prioriteringerne er nøgleord i den nye aftale og formanden for Rødovre Lærerforening, Anders Liltorp, mener, at aftalen giver et godt fundament for samarbejde og skoleudvikling.

”Nelson Mandela var kendt for at sige, at uddannelse er det stærkeste våben som du kan bruge til at forandre verden med. Nu har vi en ny aftale, der vægter kvaliteten i undervisningen og samarbejdet om hele skolen og dens udvikling. Den skal ud at leve, så Rødovres børn kan få det bedste med sig og få muligheder for alt det de drømmer om,” siger Anders Liltorp.

Den vigtige forberedelsestid

I den lokale aftale har Rødovre Kommune og Rødovre Lærerforening vagt at tilføje en række elementer og fravige nogle andre, i forhold til den aftale, som er lavet på landsplan mellem Kommunernes Landsforening og Lærernes Centralorganisation. Anders Liltorp glæder sig blandet andet over, at der fortsat er mulighed for fleksibel arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere.

”Det betyder, at lærerne har mulighed for at forberede sig når og hvor det understøtter kvaliteten i undervisningen. Det er afgørende at sikre fleksibiliteten og lærernes professionelle råderum, og sådan har det været i Rødovre siden 2015,” siger Anders Liltorp. I aftalen er lærernes timeantal også blevet sikret, så lærerne får 780 timers undervisning og 564 timer til forberedelse og samarbejde med kollegaer og forældre.

”Det er enormt vigtigt at lærerne får tid til forberedelse. Det er selve kernen i den gode undervisning og hænger uløseligt sammen med kvaliteten. Nu bør forberedelse ikke ende som den rest, der er tilbage, når alt andet er ordnet,” siger formanden for Rødovre Lærerforening.

Fastholdelse og rekruttering

Rødovre Kommune og Rødovre Lærerforening har også forhandlet sig frem til et andet vigtigt element, som ikke indgår i den nye arbejdstidsaftale fra centralt hold. Den lokale aftale indeholder nemlig en mentorordning for nyuddannede og lige netop den ordning håber Anders Liltorp bliver en succes. For med lærerflugten fra folkeskolen er det helt afgørende af finde redskaber, der kan fastholde og rekruttere nye lærere på kommunens skoler.

”Der skal ikke herske nogen tvivl om, at aftalen er gennemsyet af, hvad vi kan gøre for fastholdelse og rekruttering af nye kollegaer og give dem gode arbejdsvilkår. Med mentorordningen skulle vores nyuddannede lærere ikke så gerne søge videre igen eller helt opgive lærerfaget,” siger Anders Liltorp om aftalen der betyder, at alle nyuddannede lærere får mulighed for at få tilknyttet en mentor i 80 lektioner.

”Al forskning peger på, at hvis nyuddannede lærere skal godt ind i arbejdet, er der brug for tid og mulighed for at kunne reflektere over egen praksis og undervisningen. Nyuddannede er først rigtigt klar efter flere år i skolen, for det tager lang tid at komme ind i den ekstremt komplekse undervisningssituation, hvor alle elever skal med fagligt og socialt. Med mentorordningen kan den nyuddannede undervise, observere og reflektere over praksis tæt sammen med en mentor på skolen. Mentoren lærer også nyt og kan måske se det hele lidt i helikopter-perspektiv,” siger Anders Liltorp, inden han tilføjer, at de nyuddannede lærere og mentorerne selv aftaler, hvordan timerne skal fordeles.

”Jeg tror, at mange nyuddannede ville have godt af at reflektere over egen undervisning sammen med en erfaren kollega og ordningen kan forhåbentlig være medvirkende til, at nye lærere ikke knækker nakken og forlader faget,” siger Liltorp. Den nye arbejdstidsaftale træder i kraft den 1. august i år.