Nu kan du igen spise på plejehjemmet

Nu kan du igen spise din mad på caféerne på Rødovres plejehjem. Foto: Arkiv

Efter lang tids nedlukning åbnede caféerne på Rødovres plejehjem igen i sidste uge.

Af André Bentsen

Det kan virke underligt, at caféerne på byens plejehjem har været lukket så længe, som de har, men de går under de samme regler som andre restauranter. Det betyder også, at du skal bestille bord inden dit besøg, nu hvor cafeerne igen er åbnet.

Hvis du er fast gæst, kan du som noget særligt dog booke bord til flere dage ad gangen.

”Det er et af de mest glædelige øjeblikke i hele genåbningen, at vi nu igen kan begynde at åbne op for caféerne på vores plejehjem. Nedlukningen har været en hård tid for mange, og det gælder ikke mindst vores ældre. De har måttet tage helt særlige forholdsregler for at passe på, fordi de er i risikogruppen. Jeg ved, at der er rigtigt mange ældre, der har savnet den gode mad og fællesskabet på vores caféer. Jeg er sikker på, at man både kan få god mad og sommerfugle i maven på den gode måde, når man kommer i caféerne. Det har vores ældre fortjent,” siger Britt Jensen.