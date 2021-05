Nu er kunstnerne på plads

Mens stort alle andre festival har aflyst sommerens musikfestivaler, er ’Vi Elsker 90’erne’ klar til et 10-års jubilæumsbrag. Foto: Per Dyrby

vi elsker Der kommer ingen kunstnere fra USA, men til gengæld gendannes Infernal, når ’Vi Elsker 90’erne’ kan fejre 10-års jubilæumsfest i Espelunden den 14. august.

Af Christian Valsted

Mens stort alle andre festival har aflyst sommerens musikfestivaler, er ’Vi Elsker 90’erne’ klar til et brag af en 10-års jubilæumsfest. Coronarestriktioner betyder, at der kun på lukkes 5000 publikummer ind til sommerens koncerter i seks danske byer, men det er alligevel lykkedes arrangørerne at strikke en rentabel festivalløsning sammen.

”Efter de meget hårde restriktioner, som kom ud i forrige uge, var vi tæt på at aflyse, men vi har 10-års jubilæum i år og flere udsolgte koncerter, så vi har selvfølgelig kæmpet og kæmpet for at finde en løsning for at komme ud til vores trofaste publikum. Det lykkedes og vi er glade,” siger Riffi Haddaoui, der på trods af brede smil og glæde over at jubilæumsfesten bliver til virkelighed, græder med resten af branchen og de festivaler, som har måtte aflyse.

”Det er ikke en morsom tid for nogen, og vi har igen og igen måtte ændre på vores set up,” siger Riffi Haddaoui.

Ingen musikere fra USA

’Vi Elsker 90’erne’ havde planlagt at flere musikere fra USA skulle være en del af 10-års jubilæumsfesten, hvor det var forventet at op mod 18.000 gæster skulle plukke æbler i Espelunden. De nye corona-retningslinjer betyder imidlertid, at der kun må samles 5000 mennekser til festivalen og derfor er kunstnere fra USA ikke med i år.

Det betyder dog ikke, at det 13-timers lange musikprogram bliver en tam affære.

Forleden kunne stifteren af ’Vi Elsker 90’erne, den lokale Riffi Haddaoui, nemlig afsløre, hvem der skal stå på scenen, når basarmen skal svinges i Espelunden til august.

På den lange liste over musikere, der skal optræde under den 13 timer lange 90’er fest, findes der en lang række gamle og populære kendinge, som Dr. Alban, Haddaway og Blå Øjne, der ved flere lejligheder tidligere har optrådt til ’Vi Elsker 90’ernes’ koncerter i Rødovre.

En af de Mere bemærkelsesværdige musiknyheder er, at Infernal bliver gendannet til koncerterne i bandets oprindelige konstellation, hvilket betyder at Søren Haahr skal med på scenen.

Du kan se alle kunstnerne i Faktakassen i bunden af artiklen