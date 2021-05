Mødrehjælpen mangler hjælp

Direktør i Mødrehjælpen, Nina Thomsen, og konsulent, Jakob Knudsen, er på udkig efter lokaler og frivillige til at starte Mødrehjælpen op i Rødovre. Foto: Brian Poulsen

Mødrehjælpen Hver dag hjælper Mødrehjælpen kvinder og børn til en bedre hverdag, Nu åbner de en genbrugsbutik i Rødovre, hvor kvinder skal kunne mødes og få hjælp, men der mangler frivillige.

Af André Bentsen

Er du en af de heldige, der får avisen allerede om onsdagen, kan du stadig nå med til informationsmøde i aften mellem klokken 17 og 19.30 i Frivilligcenteret.

Her kan du høre, hvorfor det er så vigtigt og spændende at være frivillig i Mødrehjælpen. Både som medlem af den kommende lokalafdeling, som snart bliver stiftet her i Rødovre for første gang nogensinde, men også som frivillig i butikken, hvor der både er brug for hænder til at sælge det lækre børnetøj, og som tidligere socialrådgivere til at rådgive og hjælpe kvinder i nød.

”Mødrehjælpen hjælper kvinder i alle former for krise. Skilsmisser, manglende netværk og for tidligt fødte børn. Vi hjælper dem direkte fra butikkerne, hvor vi sælger tøj af høj kvalitet, men vi hjælper dem også med at skabe netværk og aktiviteter,” forklarer Mødrehjælpens direktør, Ninna Thomsen, da hun kører rundt i Rødovre og leder efter det perfekte sted at åbne den nye butik.

Mangler frivillige

Men først skal der etableres en ny lokalforening med bestyrelse og så skal der skabes kontakt til en masse frivillige, der kan få både butikken og aktiviteterne til at blomstre.

”Mødrehjælpen fortsætter sin ekspansion i hovedstadsområdet. For et par år siden blev det til en lokalforening i Høje-Taastrup og én i Ballerup-Herlev. Nu er turen kommet til Hvidovre og Rødovre. Dermed kommer vi for alvor også til at dække de næsten 100.000 borgere, der bor i området, hvoraf en ret stor del, er børnefamilier,” fortæller Jakob Knudsen, der er foreningskonsulent i Mødrehjælpen.

Vigtige aktiviteter

Ninna Thomsen fortæller, hvordan 55 procent af overskuddet går til, at skabe netværk, aktiviteter og indhold for kvinder lokalt, og hjælpe over hele landet med rådgivning, sparring og juridisk hjælp.

”Det kan være alt fra hårde sociale problemer, en skilsmisse eller, hvis man har brug for noget hjælp helt konkret. Mødrehjælpen forsøger at hjælpe alle og der er mange, der har haft ekstra brug for os oven på coronatiden,” siger hun og fortsætter:

”For mange har det revet hele deres netværk væk, at de ikke længere kan komme til aktiviteter med de andre kvinder i Mødrehjælpen. Det var det sted, hvor de snakkede om deres personlige vanskeligheder nemlig.”

Er du ikke blandt de heldige, der har fået avisen, og nåede helt frem til side 16, inden onsdag klokken 17, kan du læse meget mere om foreningsopstarten på Facebook, på ’Mødrehjælpen Hvidovre-Rødovre Lokalforening’.

”Og om butikken, når vi finder et godt sted til den,” siger Jakob Knudsen, der ligesom butikskonsulent, Lone Frøsig, ærgrer sig over, at der ikke er ledige lokaler på Fortvej.

”En Mødrehjælps Børnetøjsbutik er langt mere end blot et sted man køber tøj til børnene. Her kommer man naturligt ind, får en kop kaffe, pusler og ammer. Det er vigtigt for os at butikken bliver et hyggeligt åndehul for børnefamilierne. Børnene elsker at komme i butikken, for hos os er legetøjet nemlig ikke pakket ind i plast og æsker. Det står på nederste hylde og må gerne røres og leges med”, fortæller Lone Frøsig.

”Puslespillene har vi dog klogt anbragt højt oppe”, griner hun.

Godt fællesskab

En Mødrehjælps-butik ledes af frivillige ledere og drives af omkring 30 butiksfrivillige, hvor nogle har deres faste ugentlige vagter med kendte kolleger mens andre er løsere tilknyttet og bidrager når de kan. Fælles for alle frivillige er at de i butikken finder et rigtigt godt socialt fællesskab.

”Den kommende lokalforening i Hvidovre-Rødovre er planlagt som en såkaldt ”1000-dages-forening” fortæller Jakob Knudsen.

”Foreningen skal især, men ikke udelukkende, have fokus på aktiviteter der retter sig mod barnets første meget vigtige 1000 dage. Altså fra man bliver gravid til barnet fylder tre år. Det er derfor tanken at foreningen også skal tilbyde aktiviteter, som mere retter sig mod forældrene end mod børnene, som det ellers typisk er tilfældet i en almindelig Mødrehjælps-lokalforening,” understreger han.