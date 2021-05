Hvem skal have Mathias’ fødselsdagsgave

Da Mathias var i BR for at kigge på ting, han ønskede sig til sin fødselsdag. Fik han lyst til at give en af sine gaver videre til en anden dreng, der måske bliver ekstra glad for den. Foto: Red

Hjælpebanken Rødovre Selvom han kun er en lille dreng, synes Mathias, at alle skal have noget at lege med på deres fødselsdag. Derfor giver han nu en af sine egne fødselsdagsgaver væk til en, der måtte få glæde af den.

Af André Bentsen

Det er ingen hemmelighed, at mange børn i dag får mange gaver, men det er heller ingen hemmelighed, at nogle enkelte børn ikke gør. Mathias er en af de drenge, der ikke mangler noget, så da han forleden var ude og ønske fødselsdagsgaver til selv, fik han den sødeste tanke; at give en af dem videre gennem Hjælpebanken Rødovre, til en anden dreng, der måske godt kunne bruge en ekstra gave.

”Min søn vil gerne glæde andre, og vi ved godt, hvordan det er med alt det gaveræs nogle gange, så her er en oplagt mulighed for at gøre en lille dreng glad,” siger moderen, Camilla.

Gaven er pakket super fint ind og Mathias har selv været forbi avisen med den, så den kan komme i hænderne på en anden lille dreng, der helst skal være mellem 3 og 7 år for at få rigtig glæde af den.

”Vi har ikke selv så mange penge altid, men vi vil gerne glæde andre i måske samme situation. Gaverne er købt i BR og da det er rigtig svært at spørge om hjælp, da det kan føles som et tabu for nogen og man ikke ved hvordan omverdenen reagere på ens ’råb om hjælp’, synes vi det var en god idé at bruge Hjælpebanken Rødovre til at sprede glæde i en anden familie,” fortæller Camilla, der er meget stolt af sin søns gode hjerte.

For selvom Mathias ikke mangler noget derhjemme, er det alligevel stort at se så ung en dreng give sit eget nye legetøj videre til en anden, siger hun.