Lynetteholm kan lamme Rødovre

Konservative vil afsætte to milliarder til at bekæmpe trafikstøj - måske også på M3.

Hvis Lynetteholm vedtages, vil infrastrukturen i Rødovre og omegn slet ikke kunne følge med, frygter Enhedslistens Peter Mikkelsen Foto: Arkiv

Lynetteholm Der er store armbevægelser i København, hvor lovforslaget om Lynetteholm vil ændre hovedstaden. ”Men det vil få alvorlige konsekvenser for især trafikken og støjbekæmpelsen i Rødovre,” mener Enhedslisten.

Af André Bentsen

Skal byudviklingen i regionen kun foregå øst for København? Det spørgsmål stiller Enhedslisten nu ved regeringens lovforslag om Lynetteholm, der ifølge venstrefløjspolitikerne i både kommunalbestyrelsen, folketinget og Regionsrådet vil skubbe udviklingen i Rødovre og på Vestegnen helt ud på et sidespor i mange årtier frem.

En vedtagelse af loven vil indebære, at 50 procent af befolkningsvæksten de næste 30 år skal foregå på det, der i dag er 10 meter dybt vand, konstaterer de.

”Det er ikke bæredygtigt, at København skal bruge enorme ressourcer på at etablere byggeretter i Kongedybet, selv om der findes oceaner af landarealer i kommunerne rundt om København, påpeger Gorm Gunnarsen,” der er valgt i København.

Hele idéen med Lynetteholm er at skabe ny jord inden for kommunegrænsen, og sælge den til byggeri, så pengene kan medfinansiere mere metro og en havnetunnel.

Går ud over kollektiv trafik

Projektet vil ifølge Enhedslisten imidlertid lægge beslag på et tocifret milliard-beløb af statens midler i de kommende år.

Det ærgrer Rasmus Vestergaard Madsen, som også er rystet over den lyn-behandling, som regeringen har lagt op til:

”Skal vi fortsætte i samme spor, eller skal vi ikke lige tænke os om og sammen se på, hvorledes vi bedst udbygger hovedstadsområdet. Nu hastes lovgivningen igennem på en måneds tid og uden debat. De statslige midler, der stilles til rådighed for projektet, kunne i stedet bruges på bedre kollektiv trafik Hovedstaden. Den mulighed er desværre kørt ud på et sidespor,” siger han.

Lokalt frygter Enhedslistens Peter Mikkelsen, at det vil skabe øget biltrafik, når en ny by på størrelse med Hillerød placeres øst for København.

”Projektet vil betyde, at alle penge til udvikling af infrastruktur i hovedstadsregionen vil gå til Lynetteholmen. Der vil ikke være mange håndører tilbage til kollektiv trafik og støjdæmpende foranstaltninger i Rødovre Kommune,” siger Peter Mikkelsen.

”Flere borgmestre fra omegnskommuner skal have ros for deres appeller til at gøre noget ved støjen fra motorvejene rundt om København. Hvis det skal have nogen effekt, er det nødvendigt at sætte hælene i. Hellere i dag end i morgen,” fortsætter han.