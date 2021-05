Lover flere almene boliger i ny bykerne

Der bliver både tænkt mere grønt og mere almennyttigt, når Bykernens næste projekt, Parkbyen skal udvikles. Men der skal selvfølgelig heller ikke særlig meget til, før det gamle erhvervsområde rykker sig på det punkt Foto: Danish Steet Docs

Byudvikling De lovede det allerede for et år siden, kommunen, da vi første gang spurgte ind til det kæmpemæssige byggebrojekt i Bykernen, at almene boliger bliver tænkt ind fra starten. Nu skal nyt kvarter vise, at løfterne er sande.

Af André Bentsen

Det gamle erhvervsområde i Rødovres bykerne kommer fremover til at blive et levende bykvater. Området, der ligger centralt mellem Tæbyvej, Rødovrevej, Gunnekær og Sibeliusparken er hverken kendt for grønne områder eller almene boliger, og derfor skal der egentlig ikke særlig meget til af nogle af delene, før der vil være tale om stor forandring. Boligkvarteret kommer til at hedde Parkbyen, oplyser Rødovre Kommune, der understreger, at man har holdt, hvad man lovede og tænkt almene boliger ind fra start.

”Rødovre er et meget attraktivt sted at bo, og boligpriserne har de seneste år været på himmelflugt. Det er vigtigt, at vi har moderne boliger, som er til at betale med helt almindelige indkomster. Når vi udvikler nye og attraktive boligområder, skal der være plads til alle,” siger borgmester Britt Jensen (S).

Hun understreger, at det ikke kun er almene boliger, man skruer op for i området i forhold til, hvordan der ser ud i dag.

”Biodiversitet bliver også tænkt ind fra starten, så det bliver et grønt kvarter med mangfoldig og flot beplantning,” lyder det.

Omdannelsen af Bykernen er et langsigtet projekt, og der er mange private grundejere i området, som Rødovre Kommune er i dialog med. Der er dog allerede tre mindre boligprojekter, som er i gang i Parkbyen.