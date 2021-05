Lever for læder

Kim har styr på alle de forskellige typer værktøj, og har vel sagtens Danmarks største erfaring med dem og samling af dem. Foto: Foto: Brian Poulsen

Selvstændig Duften er læder hænger som en romantisk kåbe over lokalerne på Nyholms Allé. Hvis man ikke vidste bedre, skulle man tro, man netop havde åbnet den lille dør til en nostalgisk tidslomme-butik i et afsnit af Matador, hvor det finere herskab skulle ud og se på en ny læderrem til konfirmationsfesten, men der stopper sammenligningen mellem Læderprojektet.dk og alt der er gammeldags også. For forretningen, der lever af at reparere dine gamle tasker og sælge dig nye læderpunge har taget både Rødovre og Internettet med storm.

Af André Bentsen

Maskinerne er lige så velsmurte, som de er specielle. Der er nemlig ikke særlig mange lædervarebutikker tilbage i Danmark mere, og derfor har Kim Jul-Hansen haft held med at samle en masse originalt udstyr sammen, så læderværkstedet på Nyholms Allé 30 B kan løse vel sagtens alle tænkelige opgaver, der måtte komme ind gennem dørene i det lille værksted med tilhørende butikslokale.

Væggene er udsmykket med smukke og særlige vareprøver og på bordene er der værktøj, som mest af alt ligner noget fra en eventyrfilm, som kun en ekspert forstår at bruge rigtigt.

Og sådan er det også lidt i læderværkstedet, hvor man tager sig af et håndværk, som for længst har sneget sig ud af vores hverdag, så dem, der stadig kan finde ud af det, bliver et særligt folkefærd.

En af dem er Kim Jul-Hansen.

“På den ene side er det helt unikt, det vi kan hernede og, hvis man ser på kvalitet og muligheder, er vi næsten alene om buddet.”

“Men kigger man lidt mere på tilbud og er ligeglad med, hvor længe tingene skal holde eller om de bare skal bruges og smides ud igen, så har jeg vel 1,5 milliard kinesere og lige så mange indere, som konkurrenter, men det er ikke noget at snakke om,” griner han og viser forskellen på tasker, der er lavet rigtigt og ‘hurtigt’, som han siger.

Nye muligheder

I læderværkstedet kan du købe tasker, punge og bælter.

“Men vi laver også alle mulige bestillingsvarer og har vel efterhånden Danmarks største udvalg vintagetasker, ” siger Kim, der også stolt viser alle mulige sjove projekter frem, som eksempelvis unikke håndlavede lamper i læder, punge lavet ud af gamle tasker, nøgleringe og meget mere.

Som fagmand kan Kim nemlig bedst vurdere kvalitet og håndværk i en brugt taske, som du kan købe til meget rimelige priser.

“Jeg kan næsten lugte det, og ellers kan jeg i hvert fald mærke det efter mine mange år i faget,” siger Kim, der selv har designet mere end 500 forskellige produkter i læder og skind.

Kim fremstiller og designer selv cirka 500 forskellige produkter i læder og skind. Men selvom han tit finder på nye ting, banker hans hjerte også for at reparere gode produkter, der fortjener længere levetid.

“Jeg vil meget gerne reparere din yndlingstaske, og jeg tvivler på, nogen har mere erfaring med den slags end mig. Det er synd at smide noget ud, fordi man tror, det ikke kan laves længere. For det kan det næsten altid,” siger han.

Traditioner

Kim har arbejdet på Arena Lædervarer med fremstilling af tegnebøger og smålædervarer. På Gutkins skotøjsfabrik med fremstilling af sko og hos Bon Gout i Glostrup med produktion af dengang Danmarks dyreste og mest eksklusive taskebrand.

Fælles for dem alle er, at de desværre ikke eksistere mere. Det betyder ifølge Kim, at 99 procent af alle de tasker og smålædervarer, du kan købe på nettet og i butikker, bliver importeret til Danmark fra enten Kina eller Indien.

“Det har lagt næsten alle lædervarer fabrikker i graven de sidste 40 til 50 år, siger han vemodigt, men de kan altså ikke de samme ting, som mig og maskinerne her,” griner han og slår ud med armene og forklarer endnu engang, hvad en finurligt udseende maskine kan gøre ved et stykke ægte læder, som ingen af os nogensinde ville tænke på.

I sine unge dage havde han Hovedstadens Lædervarefabrik og ejede tre små lædervarebutikker i København.

Men nu er han efter et smut i et andet iværksættereventyr, der føres videre af sønnen, tilbage, hvor det hele startet. Blandt skind og læder.

“Hver dag, jeg åbner døren til mit værksted, bliver jeg glad i låget, og hvis man kan gøre sin hobby til sit job, bliver man en lykkelig mand og lever nok lidt længere,” siger han med et smil, der åbner sig om kap med pungen på bordet.

For selvom det har været småt med besøgende fysisk på grund af coronakrisen, så har webshoppen gode dage, og så er der stadig folk, der gerne vil have repareret deres ting.

“Der kommer hele tiden flere og flere kunder og ringer på døren og især de vanskelige reparationer, jeg laver af dyre brand tasker, gør folk glade og giver deres tasker nyt og længere liv. Samtidig forsøger vi at gøre det bæredygtigt og bruge læder af genbrug, fra den rigtige kvalitet,” siger han og fortsætter:

“Eksempelvis lavede jeg 40 tegnebøger af okselæder fra et sofasæt, hvor læderet var næsten bedre end det nye skind, du kan købe på markedet i dag. Jeg snuser også rundt i Genbrugs butikker og køber gamle bælter med bedste kvalitet kernelæder som jeg så fremstiller unikke håndlavede ur remme af. Jeg er nok et kreativt legebarn også med mine specielle lamper i læder og jeg holder aldrig op med at lege med læder og skind og jeg vil gerne lære det videre til andre,” siger Kim, der både har taget en lærling ind på værkstedet, men også gerne vil give kursus til en del af de mennesker, der under coronakrisen har skrevet sig op til den slags.

“Så vil du lave et bælte, en taske en pung eller andet i læder & skind så kan jeg lære dig det. Jeg har jo både lokale og værksted og sælger også læder & skind samt nitter/trykknapper/taskelåse som jeg jo alligevel har på lager til min egen produktion.”