Kan du gøre Rødovre grønnere

Rødovre leder efter fem borgere, der skal gøre Rødovre grønnere. Foto: Brian Poulsen, Arkiv

Grøn omstilling Du behøver hverken at have opfundet et nyt genbrugssystem eller have jord under neglene for at komme med i Rødovres nye klimaudvalg. Du skal faktisk bare være borger med gode idéer.

Af André Bentsen

Vi kender alle følelsen af at vide bedre, end dem, der bestemmer. Nu har du endelig mulighed for at vise det, når Rødovre Kommune rykker på den grønne omstilling og engagerer lokalsamfundet. Det sker for at vende udviklingen lokalt ved at invitere borgere med ind i et nyt klimaudvalg på lige fod mod de valgte politikere.

”Klimakampen er nok den vigtigste kamp i vores tid. Det handler ganske enkelt om klodens overlevelse og helt konkret om hvilke forhold, vi vil give videre til vores børn og børnebørn. Vi går forrest i den grønne omstilling i Rødovre, og derfor tager vi alle midler i brug. Vi har brug for alle gode kræfter og forslag”, siger formanden for Teknik- og Miljøudvalget Jan Kongebro.



Vild nytænkning

Det er for Rødovres vedkommende helt nyt, at sætte borgere i beslutningsdygtige udvalg. Det kan lade sig gøre som et såkaldt §17, stk.4-udvalg.

”Det er en kæmpe styrke, at vi kan lave sådan et udvalg, hvor alle kommer med hver deres bidrag. Jeg er sikker på, at det kan skabe endnu mere energi og gejst omkring vores fælles kamp. Det nye udvalg får en vigtig rolle i forbindelse med at leve de grønne ambitioner ud i livet og skabe lokal forankring. Det er vigtigt, at hele lokalsamfundet bliver inddraget”, siger Jan Kongebro.



Godt på vej

Udvalget skal følge op på Rødovres langsigtede mål med klimaindsatsen, der allerede betyder, at man har reduceret CO2-udledningen fra kommunen som virksomhed med 44 procent siden 2014.

Men målet er at blive helt CO2 neutral i 2050. Derudover skal det nye udvalg komme med anbefalinger til, hvordan Rødovre kan blive mere bæredygtig. Udvalget får også til opgave at lave et konkret samarbejde med lokalsamfundet i Rødovre, erhvervslivet og organisationer, som kan være med til at gøre Rødovre mere bæredygtig.