Hvis du ikke vil kysse eller synge til ‘Vi elsker’, så kig væk

PAS PÅ: Hvis du ikke vil synge din favoritsang fra 90'erne, når Vi elskerne rammer Rødovre til august, så skal du holde dig langt væk fra én af de tre fyre her, der bevæbnet med kamera og mikrofon vil gøre alt for at få dig og DIN fest op på storskærmen! Foto: Red

Vi elsker 90'erne Når Europas måske største 90’er-karavane vælter byerne rundt om i landet, bliver det med de absolut største navne fra hele Verden fra det farverige årti på plakaten. Til gengæld satser de på lokale kræfter til at binde pauserne sammen. ”Det er publikum, der skal skabe festen, vi er sammen om stemningen,” lyder det.

Af André Bentsen

Hvis du nogensinde er kommet til at sige hej til din lokalavis, skal du være mere end Verdensmester til Michael Laudrup-finten, for at snige dig uden om storskærmen, når Vi elsker 90’erne spiller op til årets vildeste fest i augsust.

Mens Infernal, haddaway og alle de andre superstjerner fester med Riffi og Lille Lars oppe på scenen, styrter undertegnede nemlig rundt bevæbnet med udfordringer blandt publikum, der får en helt særlig chance for at skabe præcis den stemning de selv ønsker.

”Der skal synges karaokee, leges kyssekamera, og fortælles skøre minder fra Verdens bedste årti, og det er publikum, selv, der skal fortælle det,” sgier Riffi Haddaoui, der har lånt redaktøren fra den lokale avis til at gå ind i folk med alt for store Doktor Martins sko på.

Allerede forrige år spillede Rødovres helt egen Martin Wallin op for mange tusinder af mennesker til Vi elsker 90’erne i Rødovre, og dét træk med at hive lokale kræfter ind til at sørge for, at festen aldrig går i stå, heller ikke mens trommesættene skiftes ud på scenen, viste sig nemlig at være så stor en succes, at 90’ er-karavanen igen i år drysser lidt lokal krymmel ud over musiklagkagen. Denne gang i form af den lident flatterende, men enormt forpligtende jobbeskrivelse: Stemningsmester.

Syng, dans og kys dig i stemning

En bold, vi selvfølgelig straks spiller ind midt på banen, hvor festen for alvor leves.

”Stemningsmesteren er værternes forlængede arm på pladsen, som vi slet ikke kan undvære. Når vi snakker Vi elsker 90’erne, er der ingen oppe og ingen nede. Vi holder festen sammen og alle er med til at skabe stemningen. Stemningsmesteren, hjælper den bare lidt på vej, og jeg har på fornemmelsen, at ingen helt kommer til at kunne undslippe at få et kamera eller en mikrofon forbi sig i år,” griner Riffi Haddaoui.

”Vi ved, at mange gør noget ekstra ud af dagen med deres venner i forhold til udklædning og opvarmning og alt muligt andet skørt. Det vil vi gerne honorere, og der fungerer det bare godt med en stemningsmester, der går rundt blandt de festende og spotter de gode historier mens de folder sig ud,” fortsætter han.

Konceptet er dog ikke begrænset kun til Rødovre. Tværtimod er det idéen, at finde lokale personer i alle byerne, der kan være med til at sikre, at alle har det lige så godt som i de gode gamle dage, altså 90’erne.

Eksempelvis hedder hjælperne i Aalborg Zjakalen og Camilla Framnes, der er kendt som suveræn DJ og stjerne fra De Unge Mødre.

Det kan Dj Wallin og den lokale redaktør næppe hamle op med, men til gengæld kan Rødovre noget helt særligt.

”Rødovre er bare den vildeste by, fordi det er hjemmebanen, og det er her vi oplever en helt enestående opbakning fra erhvervslivet og foreningerne og har slået publikumsrekorden. Det bliver spændende, om vi også kan slå stemningsrekorden,” udfordrer han.