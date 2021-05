Hospitaler tester lyntest på allerede smittede

Sammen med hospitalerne og producenter af coronatest undersøger regionerne i disse dage, hvor godt nye lyntest virker ved at teste dem på allerede smittede og holde svarene op imod PCR-testene. Foto: Red

Coronatest Hvordan kan det være, at man kan få flere negative lyntest i løbet af en uge, for så at blive testet positiv med den mere sikre PCR-test få timer senere. Dét er er af de spørgsmål et nyt forsøg, hvor man måler forskelige lyntests effektivt, måske kan svare på.

Af André Bentsen

Hvor følsomme er forskellige antigen-test egentlig? Dét er regionerne sammen med flere producenter af coronatest i gang med at undersøge.

Det gør de ved at afprøve en række forskellige testmuligheder på smittede personer, der altså kontaktes af hospitalerne umiddelbart efter de er blevet testet positive med en CPR-test.

Ved at besøge de smittede personer i deres hjem og her afprøve flere forskellige former for test vil forskerne undersøge om de forskellige testmuligheder er i stand til at skelne korrekt mellem SARS-CoV-2 positive og negative personer.

Endvidere undersøger regionerne sammen med firmaerne om spytprøver kan anvendes til testning for COVID-19 i stedet for svælgpodninger.

”Der er stort fokus på disse tests i medierne idet de giverhurtige svar, men vi er nød til at sikre os, at resultaterne er korrekte,” forklarer holdet, da de besøger redaktøren fra Rødovre Lokal Nyt privat. Han er i skrivende stund smittet med coronavirus, for anden gang.



Fire negative svar før det positive

Denne gang vel at mærke efter at have fået hele fire negative lyntest i løbet af ugen inden den afslørende PCR-test fældede dom. To af lyntestene var foretaget henholdsvis én og to dage før og det afslører måske netop behovet for, dels at aflive myter, om hvorvidt lyntest ikke virker ordentligt:

”For det skulle de gøre, hvis man bare tager dem ordentligt og ikke bruger dem til at få et coronapas, hvis man er småsnottet, for så kan de risikere ikke at virke,” lyder det fra Smitteopsporingen, der ringede hele tre gange i løbet af den første sygdomsuge.

I det nye forsøg afprøves antigentest derfor på 200 personer, som ikke har COVID-19 og 200 personer, som har COVID-19. Men hvordan er det på den måde at stikke hovedet frivilligt ind i løvens hule, hos en person, der måske kan smitte dig?

”I starten var det lidt underligt at skulle ind til folk, der har en dødbringende virus. Men man vænner sig til det, og vi har alle værnemidler og størstedelen af os er vaccineret, og ingen af os er blevet smittet endnu, så det virker altså bare,” siger Sarah, der er en holdets to testtagere.

”Vi tester de forskellige test af inden de kommer på markedet, om de virker. Forløbet med dine mange negative test viser jo behovet for at tjekke om lyntestene virker efter hensigten,” understeger de sammen med kollegaen Line.





Forskellige slags test

Et af forsøgene, der virkede specielt anderledes var en test med tre vatpinde på én gang og et andet var en såkaldt hjemmetest, som de udsendte prøvetagere ikke ville forklare, hvordan virkede.

”Det skal man jo selv finde ud af. Alle skal jo kunne bruge dem. Det er specielt med hjemmetest, fordi der kan ske så meget fra du har taget den, til du skal noget vigtigt, men selvtest på arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner er sandsynligvis en del af fremtiden,” siger Line, mens hun uden yderligere anvisninger afleverede hjemmetesten.

Den slog i øvrigt ud med det rigtige positive resultat på mindre end 10 sekunder.



Undersøge deres effektivitet

Og det er ifølge forskerne præcis en af målsætningerne, at gøre testning dels så nem, og dels så korrekt som mulig.

”Ved at deltage i forsøget kan du hjælpe med at afklare, hvor gode de enkelte antigentests er, samt at afklare hvilke antigentests, som kan anvendes som supplement til den nuværende PCR testning,” siger de og fortsætter:

”Endvidere hjælper du med at afklare, om spytprøver kan anvendes til testning for COVID-19 i stedet for svælgpodninger.”