Hattrick sender Avarta i ønskeposition

Vitus August Frandsen scorede hattrick i den vigtige kamp mod Roskilde KFUM. Foto: Brian Poulsen / arkiv

fodbold August Vitus Frandsen blev den helt store målhelt, da han scorede hattrick i Avartas 3-1 sejr over Roskilde KFUM i ’vind-eller-forsvind-kampen’ denne solrige eftermiddag. Men den sidste kamp skal også vindes.

Af Peter Fugl Jensen

Den helt store helt fra Avarta var August Vitus Frandsen, der bragte Avarta foran 1-0, da der var spillet 26 minutter.

Gæsterne fra Roskilde KFUM, der ligeledes kæmper for at undgå nedrykning, fik udlignet til 1-1 efter 35 minutters spil. En stilling, der holdt til pausen og langt ind i 2. halvleg – faktisk til 89. minut, hvor August Vitus Frandsen stod bag sin anden scoring og formentlig den vigtigste i dette fodboldår, da han bragte hjemmeholdet foran 2-1 kort før tid.

Roskilde KFUM kæmpede indædt for en udligning i dommerens tillægstid, men i stedet afgjorde August Vitus Frandsen den vigtige kamp med sin scoring til 3-1 og dermed kunne notere sig et hattrick. Et hattrick der sendte ham op som delt topscorer for Avarta, men der skal heller ikke meget til, for han og anfører Emil Thomsen er begge noteret for fem mål.

Den gyseragtige sidste runde

Avarta har et point ned til Brønshøj og Roskilde KFUM lige under nedrykningsstregen, mens Skovshoved er tre point efter Avarta, men ’skovserne’ har en bedre målscorer end Avarta og netop de to hold mødes på lørdag klokken 15 i Skovshoved.

Brønshøj skal møde Næstved, mens Roskilde KFUM skal møde FA 2000. Men kort skrevet – Avarta skal vinde igen på lørdag, så spiller de i 2. division igen i næste sæson. Uafgjort er simpelthen for vovet og et nederlag er lig med nedrykning.

Så kan det ikke blive mere spændende på lørdag, når man kommer fra Avarta.