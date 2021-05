Har du styr på dine forsikringer?

SPONSORERET INDHOLD Forsikringsverdenen kan være en jungle. Det kender vi, og det kender mange af vores læsere formentlig også. Men det er vigtigt ikke at vende det blinde øje til, hvis du er blandt dem, der ikke helt ved, om du har de rette forsikringer til den rette pris. For der er mange tilfælde, hvor en god forsikring er rigtig rar at have. Her kan du her blive lidt klogere på, hvilke forsikringer du bør få.

Vælg de rette forsikringer og spar penge

Mange danskere risikerer enten at overforsikre sig eller underforsikre sig. Ingen af de to faldgruber er gode at lande i, for begge dele kan koste dig dyrt.

Har du flere eller dyrere forsikringer end nødvendigt, betaler du løbende lidt for mange penge i forhold til, hvad du får ud af det. Det kan på sigt vise sig at være rigtig mange penge ud af lommen uden nogen nytte. Har du omvendt ikke forsikret dig grundigt nok, risikerer du i stedet at skulle punge ud med et stort engangsbeløb, når uheldet rammer. Heller ikke dét er en rar situation at stå i.

Et godt råd er derfor at få styr på dine forsikringer. Hvordan gør du så det? Først kan du skabe dig et overblik over de forskellige typer af forsikringer, der findes.

Mange forsikringer at vælge mellem

Du kan forsikre dig mod alverdens ting. Her er nogle af de forsikringer , du kan vælge:

Hundeforsikring

Ulykkesforsikring

Indboforsikring

Husforsikring

Fritidshusforsikring

Campingvognsforsikring

Bilforsikring

Knallertforsikring

Når du ved, hvilke forsikringer, du kan vælge mellem, kan du begynde at overveje, hvilke der møder netop dine behov. Hvis du eksempelvis ejer et hus i Rødovre, lufter hunden på Damhusengen og tager bilen, når du kører ud af byen til sommerhuset, er det smart, at du både har en husforsikring, hundeforsikring, bilforsikring, fritidshusforsikring, indboforsikring og ulykkesforsikring. Og flere af dem er du faktisk direkte forpligtet til at tegne. Nogle forsikringer er nemlig lovpligtige.

Nogle forsikringer er lovpligtige

I særlige tilfælde er du forpligtet til at tegne en bestemt forsikring. Det gælder for eksempel, hvis du er blandt de mange, der har fået en hund under coronakrisen. Er du hundeejer, er det nemlig din pligt ifølge loven at tegne en forsikring, der dækker hvis din hund skader andre mennesker eller deres ejendele.

Du er også forpligtet til at tegne en ansvarsforsikring, hvis du har et motorkøretøj. Har du eksempelvis en knallert eller bil, dækker forsikringen andre i trafikken. Og har du lånt penge til at købe bilen, eller har du måske lånt penge til at købe hus, kan din bank kræve, at du tegner en brandforsikring til huset og en kaskoforsikring til bilen.