Hårene rejser sig på biblioteket

Natten har øjne er titlen på Gabriel Bier Gislasons første spillefilm, der blandt andet er optaget på Rødovre Bibliotek. F Foto: Arkiv

film Rødovre Hovedbibliotek bliver brugt som kulisse i en kommende spillefilm, der blander gys og romantik.

Af Christian Valsted

Der var en helt særlig grund til, at Rødovre Hovedbibliotek holdt ekstraordinært lukket den 15., og 16. april.

Rødovre Kommune havde nemlig udlånt den arkitekttegnede bygning til Nordisk Film, der er i gang med optagelserne til en romantisk gyser, der har Josephine Park, Ellie Kendrick (kendt fra Game of Thrones), Sofie Gråbøl og David Dencik i de bærende roller.

Det er langt fra første gang, og formentlig heller ikke sidste gang at Rødovre Kommunes bygninger kommer til at indgå i en film- eller tv-serie.

”Vi har nogle flotte og historiske bygninger i Rødovre. Flere er tegnet af kendte arkitekter og fredede, fordi de er en del af den danske kulturarv,” fortæller Rødovre Kommunes kommunaldirektør Anders Agger, der oplyser at kommunen jævnligt får henvendelser om optagelser til film og tv-serier.

”Vi vil gerne være så åbne som muligt over for samfundet og verden omkring os. Så hvis det passer ind, lægger vi gerne lokaler til. Det er et absolut krav, at det ikke må gå ud over servicen til borgerne, og det skal også passe ind i forhold til, at bygningerne – i det her tilfælde Biblioteket – også er en arbejdsplads med mange medarbejdere,” siger Anders Agger.

Instruktør debuterer

Filmen, der altså har scener fra vores lokale bibliotek, hedder ’Natten har øjne’ og er instruktør og manuskriptforfatter Gabriel Bier Gislasons første spillefilm. Filmen er på dansk og engelsk og blander romantik, gys og komedie i en kærlighedshistorie, der inviterer publikum ind i en verden svøbt i jødisk mytologi. Filmen optages i København og London henover den næste måned og får biografpremiere i foråret 2022.

”Natten har øjne udsprang af en lyst til at lave en gyserfilm bygget op omkring jødisk mytologi. Jeg ville gerne have, at min første spillefilm, på sin egen excentriske måde, trak på min egen religions mystik, kunst og dogmer, på samme frie måde som eksempelvis Eksorcisten trak på kristendommen,” udtaler Gabriel Bier Gislason i en pressemeddelelse i forbindelse Nordisk Films offentliggørelse af den romantiske gyserfilm.