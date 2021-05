Guide: Sådan håndterer du stofmundbind hygiejnisk

SPONSORERET INDHOLD Stofmundbind er genanvendelige, så når bare du husker at vaske dem dagligt, kan du altid have et frisk mundbind ved hånden.

Ved siden af det er stofmundbind et populært valg blandt folk, som leder efter måder at gøre mundbindet til accessoires. Dette da et mundbind lavet af stof kan findes med flotte mønstre – og slet og ret ser lidt bedre ud end engangsmundbind.

Men hvordan håndterer du et stofmundbind korrekt? Du får nogle pointers her i det følgende.

Værn mundbindet mod kontaminering

Hvordan tager du dig nu af dit stofmundbind? Har du et rent stofmundbind, skal det så vidt muligt opbevares adskilt fra ting, der kan kontaminere det. Her skal du både tænke på synlige og usynlige farer. Skidt og snavs er nemt at få øje på, men stænk fra kontakt med fødevarer, hygiejneprodukter og fedt fra beskidte hænder skal du også værne dit rene mundbind mod.

Håndtér beskidte stofmundbind forsvarligt

Ved at gemme dine stofmundbind i en ren pose, du har lagt dem ned i med sprittede hænder, ligger de forsvarligt, indtil du skal bruge dem. Når et mundbind er beskidt, lægger du det ned i en anden pose, så der ingen kontakt er mellem rene og beskidte mundbind. Så sikrer du dig.

Stofmundbind vasker du i en vaskemaskine ved 60 grader. Efter tørring er de klar til brug igen.

Husk: Dæk både næse og mund, når du bruger mundbind

Mundbind bør du tage på og af med rene hænder, du også har sprittet af. Vigtigt ved brug af mundbind er, at du sørger for, de dækker både næse og mund – ellers er det lige meget. Hvis du har svært ved at få mundbindet til at passe, kan du presse bøjlen i mundbindet – hvis det har sådan en – om næsen. Nedre halvdel kan du folde indad, så mundbindet følger din hage.