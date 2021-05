Grøn plet står foran forvandling

Eleverne fra 6.A på Rødovre Skole har arbejdet kreativt med dette grønne areal langs Rødovre Parkvej. Foto: Red.

klimatiltag Vilde blomster, legeplads med svævebane og et springvand med sluser, der kan styre vandstanden. Idérigdommen fejler bestemt ikke noget hos eleverne fra 6.A på Rødovre Skole, der har givet deres bud på, hvordan Rødovre Kommune kan klimatilpasse et grønt område i hjertet af byen.

Af Christian Valsted

Når man drejer ind på Rødovre Parkvej fra Rødovrevej møder man et langt smalt græsstykke, der løber op til Højnæsvej. Den grønne plet er omkranset af høje træer og ved Rødovrevej kan man som borger tage et hvil på en bænk.

Den grønne plet kan med lidt god vilje beskrives som et idyllisk åndehul midt i byen.

I øjeblikket arbejder Rødovre Kommune med at forvandle området, så det fremover bliver en vigtig medspiller i håndtering af regnvand og samtidig bliver et sted, hvor borgere har lyst til at opholde sig.

I samarbejde med HOFOR arbejder Rødovre Kommune med at omdanne området, som led i et klimatilpasnings-projekt, der skal sikre at store mængder regnvand, der kommer fra Rødovre Centrums areal, ikke belaster kloaksystemet.

En af de idéer, som HOFOR og Rødovre Kommune arbejder på, er at lede det overskydende regnvand gennem det grønne areal på Rødovre Parkvej og ned mod Harrestrup Å ved Damhussøen.

Men hvordan skal det ske? Rødovre Kommune har efterlyst gode idéer til, hvordan man kan forvandle området, så det gøres til et attraktivt opholdssted for unge og samtidig omfavner regnvandshåndtering.

En udfordring som eleverne i 6.A på Rødovre Skole har taget op.

Gode råd er ikke altid dyre

Når større regnskyl drukner Rødovre, har kloaksystemet ikke altid kapacitet til at håndtere de store mængder af regnvand og heldigvis er gode råd ikke altid dyre.

For hos 6.A på Rødovre Skole har eleverne, i hele april måned, arbejdet med, hvordan regnvandsproblematikken kan løses, samtidig med, at området bliver et sted, hvor man har lyst til at opholde sig.

”Vi har blandt andet arbejdet med en idé om et springvand, der kan fungere lidt som en tank, hvor overskudsvandet bliver opsamlet, inden det bliver ledt videre ned til Harrestrup Å. Springvandet vil samtidig give området et helt nyt præg,” fortæller Mathias fra 6.A på Rødovre Skole, da han sammen med sin gruppe præsenterer deres bud på, hvordan et grønt areal kan afhjælpe kloaksystemet, når Vorherre åbner for sluserne.

”Vi har samtidig tænkt os, at der skal blomster-

bede i hjørnerne med vilde blomster, så vi kan styrke biodiversitet og tiltrække flere insekter,” lyder det videre fra Mathilde.

Ud over vilde blomster og et springvand, ser eleverne også gerne, at der bliver bygget en lege-

plads, der kunne indeholde alt fra svævebaner, gynger og sandkasser, til en decideret udendørs skaterpark.

”Det mangler vi i Rødovre,” fortæller Haakon.

Rødovre Kommune har selv efterlyst idéer fra skoleeleverne og 6.As bud på, hvordan det grønne område kan klimatilpasses, er nu sendt i retning mod rådhuset, hvor en arbejdsgruppe senere skal arbejde videre med fornyelsesplanerne.

I klasselokalet på Rødovre Skole håber eleverne, at der vil blive lyttet til deres idéer.

”I dag er området lidt kedeligt, så vi håber da, at de vil bruge nogle af vores idéer,” siger Andreas, inden han tilføjer, at det har været sjovt at arbejde med et projekt, hvor eleverne har haft frie hænder til at være kreative.