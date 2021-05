Gør som Miss Danmark – Støt din lokalavis

"God tur om Damhussøen, André," siger Miss Danmark, der håber andre også vil støtte deres lokalavis, dér hvor de kommer fra! Foto: Red

Støt din lokalavis Det er lokalaviserne, der binder byerne sammen, siger Amanda Petri, bedre kendt som Miss Danmark, i sin særlige hilsen til redaktøren fra Rødovre Lokal Nyt forud for hans løb om Damhussøen. Se videoen i artiklen og send din egen til os!

Af André Bentsen

Selvom Amanda Petri lige nu er på vej til noget så stort, som kåringen af Miss Universe i Hollywood, elsker den regerende Miss Danmark, de danske lokalsamfund så meget, at hun lige inden hun satte sig på flyet, sendte en vigtig hilsen til Rødovre Lokal Nyt.

”En af de gode ting ved at komme fra lille Danmark er, hvordan de små samfund altid rykker sammen, når der er brug for det. Især her under coronakrisen,” siger Amanda Petri i videoen.

”Jeg vil derfor gerne sende en hilsen til André fra Rødovre Lokal Nyt, som skal løbe om Damhussøen for at sikre noget af det, som jeg også holder af. Den lokale presse, som binder byerne sammen,” fortsætter hun.

En hilsen vi mildest talt er meget beæret over at modtage i Rødovre. Især fordi, Amanda Petri slet ikke kommer fra vores by, men bare har hørt om vores støtteløb for at sikre kvaliteten af avisen fremover.

”De fleste nyheder starter lokalt, og selv følger jeg stadig med i alt, hvad der sker i Dyssegård, hvor jeg kommer fra,” siger Amanda Petri.

Vi vil faktisk helt vildt gerne høre, hvorfor DU synes, din lokalavis er vigtig, så hvis du vil gøre os en vild tjeneste, så send et par ord til peter@rnn.dkeller en kort video til André Bentsen på Facebook eller SMS 31122610. Så kan vi både bruge det til at sprede budskabet, og til at blive endnu skarpere på de ting, der betyder noget for dig.