Følg kåringen af Årets Ildsjæl live på Facebook

De frivillige i headspace er igen med i opløbet om at blive kåret til Årets Ildsjæl. Sløret løftes i morgen klokken 19 live på Facebook. Foto: Brian Poulsen

Årets Ildsjæl Normalt er det kun de frivillige sociale foreninger, der får lidt af hyldesten med hjem, når Rødovre Kommune én gang om året kårer Årets Ildsjæl. Den 6. maj kan du dog snuse til stemningen, når du både får musik, sang og underholdning og prisoverrækkelse serveret live på Facebook.

Af André Bentsen

Den 6. maj bliver det hele, som det plejer, når Årets Ildsjæl kåres, men også lidt ander-

ledes. Til forskel fra tidligere kåringer bliver det denne gang muligt at følge med ’live’ på Facebook/Rødovre Kommune.

Og der er masser at fejre, for de frivillige i Rødovre har holdt gang i hjulene på trods af et udfordrende år, hvor der har været skåret ned på aktiviteterne, og mange af foreningerne har været nedlukkede.

”De frivillige sociale foreninger har stor betydning for os i Rødovre, og derfor glæder jeg mig til at hylde dem den 6. maj. De har virkelig ydet en fantastisk flot indsats for at holde hån-den under fællesskaberne i denne coronatid. Derfor fortjener de også, at hele byen hylder dem for deres indsatser gennem det seneste års tid. De gør dagligt en meget stor forskel i Rødovre og er en vigtig del af vores lokale fællesskab,” fortæller borgmester Britt Jensen.

Følg med

Arrangementet bliver en sammensmeltning af Forårskonferencen og Årets Ildsjæl, to traditionsrige arrangementer, som normalt møder stor tilslutning, når det frivillige sociale arbejde skal hyldes og anerkendes. Og der er meget at glæde sig til, fortæller Annie Arnoldsen Petersen, som er formand for Social- og Sundhedsudvalget samt en del af priskomitéen.

”Den 6. maj samler vi to arrangementer, som har stor betydning for alle, der engagerer sig i eller støtter op om frivilligheden i Rødovre. Jeg glæder mig utrolig meget. Det bliver en fejring, hvor vi skal underholdes, møde flere af Rødovres frivillige foreninger og overrække prisen til Årets Ildsjæl,” fortæller hun.

Annie Arnoldsen Peter-

sen håber også, at arrangementet vil møde stor opbakning, når det sædvanlige skulderklap i stedet bliver en positiv tilkendegivelse på Facebook.

”Når jeg ser på listen over indstillede, er det tydeligt, at frivilligheden i Rødovre rammer bredt. Der er initiativer med både sociale og bæredygtige elementer, som henvender sig til unge som ældre. Vi kan virkelig være stolte af vores frivil-

lige. Så jeg håber, at mange vil fejre med os og være med til at vise de frivillige foreninger og ildsjæle, at de er værdsatte,” afslutter Annie Arnoldsen Petersen.

Sådan foregår det

Kåringen af Årets Ildsjæl 2020 afholdes torsdag den 6. maj klokken 18 til 20. Britt Jensen overrække prisen til Årets Ildsjæl. Omkring klokken 19.15 vil Thomas Mygind inspirere med sit foredrag: ”Få det bedste ud af det meste – trods alt”.

Hvem kan vinde prisen Årets Ildsjæl 2020?

headspace Rødovre

De frivillige i headspace har tidligere været indstillet til titlen som Årets Ildsjæl, men årets indstilling er alligevel spændende, fordi den kommer fra forældre, der er glade for at vokse op i en by, hvor deres unge børn kan få hjælp af headspace.

”Livet som forældre byder dog på flere udfordringer, særligt når ens børn træder ind i ungdomsårene. Mange gange ønskede vi os et sted, hvor vores børn trygt kunne søge støtte, når det at tale med mor og far ikke slog til,” starter forældrene, der er imponerede over indsatsen fra headspace især i den svære coronatid.

De frivillige – Stop Spild Lokalt Rødovre

Stop Spild Lokalt kaldes også for madoasen. Initiativet, der startede i et beboerlokale på Valhøjs Allé er i dag blevet så stort, at mange forretninger donererer mad og endnu flere får glæde af det, når de henter pakker ved Terminalen, hvorfra der uddeles.

”Det er altid med et smil på læben og intet går til spilde, for chaufførerne kører også ud med rester til dyre-fodder,” lyder det i indstillingen.

Brian Djursholm – Stop Spild Lokalt Rødovre

I forbindelse med indstillingen af Stop Spild Lokalt er forpersonen, Brian Djursholm også personligt indstillet til titlen som Årets Ildsjæl.

Mette Barkmann– Byttecentralen Carlsro

Det, der altid er så dejligt ved kåringen af Årets Ildsjæl er, at de fleste af initiativerne vokser nedefra og altid viser sig bære-

dygtige i deres eget lille lokalmiljø, inden lokal-

avisen bliver inviteret med ind over. Ligesom med Stop Spild, er Byttecentralen sådan en historie.

En historie om Mette Barkmann, der har skabt en lille bæredygtig oase proppet med ting, der kan byttes og som måske, hvis alt går vel, udvides i den kommende tid, så endnu flere kan få glæde af det, og projektet også kan hjælpe sårbare unge til en meningsfuld hverdag.

Kenn Erik Pedersen – Projekt Ren By Rødovre

Hvad skal vi skrive om Kenn? Kenn gør, og har i mange år gjort, rent efter alle os andre på veje og andre steder i Rødovre. Med sine to hunde drager han utrætteligt rundt og gør Rødovre til et flottere sted at leve og bo.

Instruktører Knud Sørensen, Finn Stokholm, Esther Nejstgaard, Hanne Ridder, Lone Mikkelsen, Hjørdis Jansson – Omsorg og Samvær

Her er der tale om en hærdet kerne af frivillige, der i årevis har varetaget tjanser, som gør livet bedre for andre. De seks instruktører har alle mindst to hold om ugen på den positive samvittighed, men det er kun en lille del af de ting, de foretager sig.

Trine Gulstad Ravn – Idrætsforeningen Espelunden

Det kræver sin kvinde at forankre et landsdækkende fænomen i et lokalsamfund, men det er med ti forskellige hold lykkedes Trine Guldstavn Ravn, der har været igangsætter af sportsaktiviteter for børn og unge på kanten af det vanlige foreningsliv.

”Hun lyser op med sit engagement,” lyder det i indstillingen, der vægter, hvordan specialskolebørn på grund af hendes indsats har fået en indgang til mange af Rødovres sportsmuligheder.

Bestyrelsen Kirsten Dyht Nielsen, Ella Nielsen, Ingrid Nielsen, Birgit Wichmann, Gunhild Brostrøm, Birte Kristensen – Club Activ

I 23 år har Club Activ skabt mening og fællesskab med især spisearrangementer, men også udflugter, håndarbejdssammenkoster og andre kreative arrangementer, der samler en masse borgere. Især dem over 70 år, der nyder hinandens selskab ekstra meget.

Lone Christensen – Rødovre Lungeforeningens KOL KOR

Lone er en af de ildsjæle, der brænder igennem uden røg. Den slags er der nemlig kun plads til, når det handler om godt humør og humor. Det har hun heldigvis lige så meget af som, hun har frivilligt hjerte til lige at kopiere ekstra sange og sørge for at alle har det godt, når KOL-koret mødes og træner lungerne med sang og fællesskab.

Gurli Møller – Senioruniversitetet Aktive Seniorer

Frivillighed kender ingen alder. Dét kan Gurli Møller skrive under på lidt mere end de fleste andre. Med sine 86 år er det også mere end rimeligt, at hun snart takker af som frontperson for Aktive Seniorer, hvor hun beskrives som en aktivist, der altid engagerer sig i både forening og mennesker. En person, der altid har tid og lyst til at gå en ekstra meter for andre, selvom hun selv har døjet med sygdom.