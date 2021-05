Fik stjålet alt, mens hun sad med sin døende mand

Conni Plichta fik stjålet alle sine smykker, 30.000 kroner og en computer med billeder fra et helt liv med sin mand, mens hun holdt ham i hånden på hospice. Nu håber hun, tyvene vil give det tilbage. Foto: Danish Street Docs

NØDRÅB Mens Conni Plichta sad og holdt sin døende mand i hånden på hospice, har ukendte gerningsmænd tømt parrets hus på Åmosevej i Rødovre. ”Jeg er brugt op og skal tilbage til hospice nu, men jeg bønfalder tyvene om at levere computeren og smykkerne han har givet mig tilbage,” siger hun.

Af André Bentsen

En helt umenneskelig ulykke skyllede torsdag ind over Conni Plichta, da hun fuldstændig udmattet efter en nat på hospice med sin døende mand, Flemming, kom hjem til et rodet hjem.

”Hvorfor ligger alt på gulvet, tænkte jeg og så brød jeg bare sammen, da det gik op for mig, hvad der var sket,” fortæller Conni, der ikke har tid til at rydde op.

Hun skal nemlig tilbage til hospice, hvor hendes livs kærlighed, som hun har været kærester med siden skoletiden på Tinderhøj Skole og senere gift med ligger for døden.

”Min mand er diagnosticeret for sent, så han skal dø i dag,” siger hun afklaret.

”Han ligger på hospice, så jeg sidder og holder ham i hånden, men det er svært ikke at tænke på, hvordan alle vores minder lige er blevet revet væk,” siger hun med hentydning til, at tyvene både har taget computeren, hvor hele sygdomsforløbet og alle deres billeder og personlige dokumenter er, og alle de smykker, som Flemming har givet hende gennem livet.

”Jeg begyndte bare at ryste og tænkte, hvad fanden sker der. Det er ikke bare alle mine smykker. Det er hele mit liv med Flemming.”



Frit lejde

Politiet kom heldigvis hurtigt for at tage DNA-prøver og fortæller, at der i øjeblikket er mange indbrud i Rødovre, og at man har en mistanke om, at tyvene går efter personer, der har et CVR-nummer.

Det har Flemming og Conni også, fordi de sammen har haft et firma hele livet, som renoverer motorerer og topstykker til specielle biler.

”Men det firma skal jeg også sælge nu og så har jeg ikke så meget mere tilbage. Jeg vil så gerne have mine smykker og computer igen og håber inderligt at tyvene bare afleverer det, mens jeg sidder med ham til det sidste. Så kan de sgu beholde den kuvert med 30.000, de også stjal,” siger Conni, der nemlig lige har været nødt til at sælge sin bil også.