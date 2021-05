Farveeksplosion i Rotunden

Der er knald på farverne i Rotunden i Rødovre Centrum, hvor Kunstner Merete Lemvigh udstiller frem til den 2. juni. Foto: Presse

Af Christian Valsted

Den 45-årige kunstner Merete Lemvigh skulle egentlig have udstillet sine værker i Rødovre Centrum i januar måned, men da store dele af centeret var corona-lukket, blev udstillingen udskudt til maj måned, hvor hendes værker har hængt i Rotunden siden den 16. maj.

Merete Lemvigh har arbejdet som kunstner på fuldtid de sidste seks år og har faktisk et lidt særligt forhold til Rødovre Centrum, da hun som uddannet dekoratør har arbejdet i H&M i centeret.

”Jeg elsker at eksperimentere med nye stilarter og materialer, hvilket ses i den brede vifte af kunstprojekter jeg løbende har arbejdet på,” Merete Lemvigh, der fortæller at det er en stor tilfredsstillelse for hende, at skabe kunst ud fra fantasien.

”Jeg elsker det skæve, energiske og humoristiske, der ofte kommer til udtryk i mine kunstværker samt processen undervejs,” lyder det fra kunstneren, hvis værker kan ses i Rotunden frem til den 2. Juni.