Fælles frivilligt forår

50 vidt forskellige foreninger mødtes i torsdags for at diskutere genåbning og samarbejde på kryds og tværs. Foto: Red

Frivilligt samarbejde Hvordan skal fællesskaberne spire på ny efter den lange nedlukning? Det var hovedspørgsmålet, da 50 frivillige fra forskellige foreninger mødte på kryds og tværs.

Af André Bentsen

Normalt, når foreningerne mødes i Rødovre, er det sports-, kultur- og sociale foreninger, hver for sig.

I torsdags mødtes de på kryds og tværs til et fælles forårsmøde for at lukke foreningerne op igen for byen.



”Jeg elsker det her møde. Det har været godt, for vi har fået kendskab til hinanden og især her under corona er det rart at vide, at vi ikke er alene. Vi står med de samme udfordringer” fortæller Bent og Trine fraforeningen FRI og fortsætter:



”At vi har været samlet på den her måde, giver stof til eftertanke – vi skal samarbejde mere med andre – vi kan gøre tingene på en anden måde og bruge hinanden.





God kickstart

Rødovre Kommune havde inviteret tre ildsjæle til at dele deres erfaringer med at holde gang i fællesskaberne under corona: Anne Mette Hede Jensen, kaptajn for Hele Danmarks Familieklub fortalte om, hvordan de starter lokale familieklubber op rundt i landet og inviterede rødovres foreninger til at være med. Serieiværksætteren Simon Taylor, som har startet folkehuset & Kaffe på Damhustorvet fortalte, hvordan corona har åbnet op for nye muligheder og nye fællesskaber, hvor der er plads til alle. Og Trine Ravn fra specialsport kunne dele foreningens gode erfaringer med at få flere frivillige på trods af corona.

Rødovres borgmester, Britt Jensen, ansporede alle til at dele deres erfaringer:

”Det kan være nye måder at gøre tingene på, nye aktiviteter og nye samarbejder. Men det kan også være, at I har fået øje på noget, som I ikke længere vil bruge tid på. Eller måske vil I gerne prøve noget helt nyt, men ikke helt ved, hvordan I kan kommer i gang,” sagde hun som kickstart.

Inspiration

Foreningerne virkede flade for at mødes.

”Det var dejligt at møde de andre foreninger og se nye muligheder for samarbejde. Vi inviterede håndboldklubben ned til os, da de har svært ved at nå familier med minoritetsbaggrund,” sagde Batoul Abu-Laban fra foreningen Bydelsmødre.

Og håndboldklubben tog selvfølgelig imod invitationen.

”Jeg var positivt overrasket over den mangfoldighed af foreninger. Jeg fandt ud af, at der var en række foreninger jeg slet ikke kender. Det var bl.a. meget inspirerende at høre om genopstarten af Rødovre Parkinsonforening og den positive respons, de har fået på personlige henvendelser,” siger Thomas Anker fra Rødovre Håndboldklub.