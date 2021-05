Er du klar til sommerens fester?

SPONSORERET INDHOLD Om sommeren inviteres der ofte til et væld af festlige anledninger. Derfor er det selvfølgelig vigtigt, at du er velforberedt til sommerens fester. Har du brug for inspiration? Så kan du med fordel læse med videre og få 3 gode råd til, hvordan du gør dig klar til de mange fester i sommermånederne.

Af SPONSORERET INDHOLD

Er din garderobe opdateret?

Hvis du endnu ikke har fundet sommertøjet frem i klædeskabet og lagt vintertøjet på hylden, så er det ved at være på tide. Noget som du ikke må gå ned på i din sommergarderobe, det er kjoler – og de må gerne være farverige, mønstrede og luftige.

Hvis du gerne vil danne dig et overblik over mode indenfor kjoler, så kan du med fordel se de flotte kjoler her. Her kan du gå på opdagelse i kjoler fra nogle velkendte mærker såsom Tiffany, Ganni og Noella.

Bestil tid hos frisøren, hvis dit garn trænger til en tur

Har din hårpragt set bedre dage? Så book en tid hos frisøren, så dit hår er til at arbejde med, når det skal styles til sommerens mange sammenkomster og arrangementer. Stylingen af dit hår kan præge dit look i en bestemt retning og samtidig sætte prikken over i’et. Du kan eventuelt rådføre dig med din frisør om nye styles, du kan prøve af. Hvem ved, måske du opdager en helt ny måde at sætte dit hår på?

Sommerligt fodtøj der er praktisk, behageligt og pænt

På en varm sommerdag, så er det rart at kunne gå med bare tæer i sandalerne. Når du køber sandaler til sommerens fester, så bør du gå efter nogle, der er behagelige at gå i, særligt hvis du har planer om at iføre dig dem til arrangementer, der kan vare i nogle timer. Samtidig må de også gerne være pæne, således at de kan gå til ethvert arrangement – formelt som afslappet.