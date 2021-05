DREAM har stadig den første ligasejr til gode

Efter fire kampe i landets bedste Counter-Strike række, Power Ligaen, mangler DREAM fortsat at smage sejrens sødme. Foto: Presse

counter-strike Efter fire kampe i landets bedste Counter-Strike række, Power Ligaen, mangler DREAM fortsat at smage sejrens sødme.

Af Christian Valsted

Den lokale Counter-Strike hold DREAM har store ambitioner om at spille med blandt de allerbedste og derfor har starten på tilværelsen i Power Ligaen heller ikke udviklet sig helt som håbet.

For efter fire kampe har holdet fra Rødovre Centrum stadig den første sejr til gode, men det hører med til historien, at DREAM har mødt stærke modstandere, der på papiret var favoritter.

I mandags blev det til en afklapsning på 4-16 mod AGF, der er anden-seedet i ligaen, men mod MASONIC, der også regnes for et af de bedre hold i Power Ligaen, missede DREAM en gylden mulighed for at komme på pointtavlen.

Kampen blev udkæmpet på Nuke, en bane i spillet, og DREAM førte med 15-13, men missede vigtige matchbolde, for nu at bruge et andet sportsudtryk.

”I overtiden fik vi dog ikke en fod til jorden, så vi må desværre se os tabt med cifrene 15-19,” fortæller sportschef Mathias Mærsk om kampen.

”Vi er hermed tabt de første fire kampe i ligaen og det er naturligvis en røvhamrende ærgerlig sæsonstart. Vi må samtidig også være realistiske og huske på, at vi altså har mødt alle forhåndsfavoritterne til at starte med,” fortæller Mathias Mærsk, der derfor er fortrøstningsfuld inden de kommende kampe, hvor modtanderne, på papiret, burde være til at hamle op med.

I første omgang skal DREAM dog lige forbi holdet Tricked, der er dobbelte forsvarende danske mestre.

”Så spørgsmålet er om miraklet skal ske der, eller om vi skal satse på en slutspurt i sidste halvdel af ligaen,” lyder det fra sportschefen.

Succes mellem liga-nederlag

På trods af den kedelige start i landets bedste Counter-Strike række, har spillerne for DREAM dog haft noget at juble over. Sideløbende med deltagelsen i Power Ligaen, deltager holdet fra Rødovre nemlig i den internationale turnering ’Fragleague Nordic Top Division’, hvor holdet søndag spillede sig i kvartfinalen efter en sejr over det svenske hold ’Familia’, der er rangeret som det 105. bedste hold i Verden.

”Her starter vi som fyr og flamme på Vertigo (en specifik bane i spillet, red.), hvor vi spiller noget der minder om sæsonens hidtil flotteste Counter-Strike,” fortæller Mathias Mærsk om kampen, der endte med en sejr på 16-6 til rødovreholdet.

DREAM endte dermed på andenpladsen i deres gruppe og skal nu møde det finske hold ’Sj’ i kvartkvartfinalen på søndag.

”Den kamp glæder vi os til,” lyder det fra sportschefen.