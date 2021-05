DREAM åbner sæsonen med nederlag

DREAM har ikke fået den start de drømte om. I POWER-Ligaen er det blevet til to nederlag i de to første kampe. Foto: Presse

counter-strike Rødovres bedste Counter-Strike-hold, DREAM, har pointmæssigt fået en ringe start på livet i landets bedste række. ”Det er måske meget sundt lige at få et virkelighedstjek,” lyder det fra holdets sportschef, Mathias Mærsk.

Af Christian Valsted

Det lokale Counter-Strike-hold DREAM har ikke lagt skjul på, at ambitionerne er skyhøje, men mandskabet, der har hjemmebane i Rødovre Centrum, må efter to kampe i landets bedste Counter-Strike-række erkende, at Rom ikke blev bygget på én dag.

DREAM vandt suverænt landets næstbedste række med 18 sejre ud af 18 mulige, men i POWER Ligaen er det foreløbig blevet til to nederlag i de to første kampe, hvilken naturligvis placerer DREAM i bunden og dermed langt fra den sjetteplads, der giver adgang til slutspillet.

”Det er måske meget sundt lige at få et virkelighedstjek, så vi kan genfinde vores ydmyghed og arbejdsomhed. Det er et helt andet niveau, vi spiller på nu, hvor samtlige fejl bliver straffet,” fortæller sportschef Mathias Mærsk.

Sæsonen er stadig ny, men der er behov for sejre, da den nuværende turneringsstruktur med blot 11 kampe er enorm ubarmhjertig overfor en sløv sæsonstart.

I den første kamp tabte DREAM til holdet ’Spirit of Amiga’ og i mandags løb holdet fra Rødovre ind i et nederlag til Singularity, der er Danmarks 7. bedste hold. I begge kampe var DREAM undertippede og derfor var sæsonstarten heller ikke helt uventet.

”Det har ikke været en katastrofe om end det heller ikke har været den ønskede start. Nu skal vi op mod 2. seedet AGF og 4. seedet MASONIC på mandag. Hvis vi får to sejre vil jeg kalde det en super start på sæsonen. Omvendt står vi med røven i kanten, hvis det bliver til to nederlag. Det bliver spændende,” lyder det fra sportschefen.

DREAM spiller næste kamp den 17. maj klokken 18 mod AGF.

Du kan læse mere om DREAM og følge holdet her.