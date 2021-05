DM i tennis afvikles i Rødovre

Rødovres egen Sofie Vindberg Nielsen vil formentlig være blandt de dygtigste tennisspillere, når Rødovre Tennisklub er vært for danmarksmesterskaberne til juni. Foto: Ian Nielsen / arkiv

tennis Det er noget af et scoop og det bliver et af de mest prestigefyldt udendørs danmarks- mesterskaber på Rødovres jord i årtier, når DM i seniortennis afvikles i Rødovre til sommer.

Af Peter Fugl Jensen

Personligt kan jeg ikke huske, der er blevet afviklet så prestigefyldt udendørs danmarksmesterskab i Rødovre i min tid som ansat på en lokalavis her i kommunen og det er siden 1992.

Men det sker den 20.-27. juni i år og det er altså en lækkerbisken på meget højt sportsligt niveau.

“De 50 bedste spillere på såvel dame- som herre-

siden i dansk tennis kan tænkes at stille op,” siger Poul Lundberg Andreasen, der er formand for Rødovre Tennisklub.

Tvivlsomt om Tauson og Holger Rune deltager

Om de nye store stjerner, damernes Clara Tausen og herrernes Holger Rune, er i Danmark i den uge er uafklaret, men er de ikke ude til store turneringer i udlandet, vil de med garanti gerne spille om det danske mesterskab.

Også borgmester Britt Jensen glæder sig over, at få DM-arrangementer til Rødovre.

“Vi er stolte over at lægge baner til, og jeg er glad for, at vi har så gode tennisfaciliteter lokalt, at det kan lade sig gøre at afvikle danmarksmesterskabet for seniorer hos os. Det bliver en stor oplevelse at se de største danske stjerner på de lokale tennis-

baner. Jeg er sikker på, det bliver en stor inspiration for ikke mindst alle vores børn og unge. Vi har brug for de store fællesskabsoplevelser efter det seneste år med corona og en lang nedlukning. Vi glæder os utroligt meget til den store begivenhed til sommer,” siger Britt Jensen.