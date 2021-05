Det grønne regnskab spirer

Rødovre Kommune er godt i gang med den grønne omstilling. Siden 2014 har kommunen reduceret sin CO2-udledning med hele 44 procent.

grønt regnskab Rødovre Kommune har forpligtet sig til at reducere CO2-udledningen med minimum to procent hvert år og kommunens grønne regnskab viser, at det går den rigtige vej med den grønne omstilling.

Af Christian Valsted

Rødovre Kommune sidder bogstavelig talt på den grønne gren, hvis man kaster et blik på kommunens grønne regnskab fra 2019 til 2020. I 2013 indgik Rødovre Kommune en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive såkaldt ’klimakommune’, hvilket betød at den kommunale CO2-udledning årligt skulle reduceres med to procent. Den grønne omstilling har i årevis kørt på skinner, hvis man da lige ser bort fra 2018, hvor genåbningen af vestbad fik CO2-udledningen til at stige med 1,6 procent. Men bortset fra den ene svipser, er det kun gået den rigtige vej og det grønne regnskab fra 2019 til 2020 viser et fald på intet mindre end 5,3 procent.

”Det er et helt fantastisk resultat. Det viser, at det gør en kæmpe forskel, at man arbejder målrettet med den grønne omstilling. Vi skal selvfølgelig videre – Rødovre skal fortsætte med at være en grøn foregangskommune,” siger borgmester Britt Jensen (S).

I 2020 har Rødovre Kommune blandt andet skiftet traditionelle diesel-skraldebiler ud med nye skraldebiler, der kører på el. Det skete i forbindelse med hjemtagelsen, så Rødovre Kommune nu selv står for affaldsindsamling-

en.

I budgettet for 2020 var der afsat tre millioner kroner til energiforbedrende tiltag i kommunale bygninger og Rødovre Kommune oplyser, at pengene blandt andet er investeret i belysning til mere bæredygtige LED-løsninger og ventilationsanlæg.