Det betyder genåbningsaftalen for Rødovre

Fra på fredag må de sidste indendørs forenings- og idrætsaktiviteter genåbne. Men det er vigtigt vi fortsæt lader os teste, for Rødovre er ikke langt fra grænsen, hvor en lokal nedlukning kan komme på tale. Foto: Arkivfoto: Brian Poulsen

Genåbning På fredag bliver det indendørs forsamlingsloft også hævet til 50 personer, og udendørs må vi være 100 samlet. Samtidig må de sidste foreninger og idrætsklubber åbne – dog med coronapas.

Af André Bentsen

Fra på fredag den 21. maj kan de forenings- og idrætsaktiviteter, der indtil nu har været lukkede, åbne op igen. Det sker med krav om coronapas. Det oplyser borgmesterkontoret til Rødovre Lokal Nyt.Rødovre Kommune kommunikerer samtidig direkte til foreningerne om genåbningen og de nye retningslinjer, så flest muligt kan komme bedst muligt i gang.

”Det er utroligt glædeligt, at vi nu igen kan få åbnet fuldt op for vores foreningsliv – det har vi ventet på. Det er en vigtig del af det gode liv, at vi kan være sammen i foreningerne. Foreningerne betyder utroligt meget for den lokale sammenhængskraft og for vores mentale og fysiske sundhed,” siger Rødovres borgmester Britt Jensen (S) og tilføjer:

”Jeg vil gerne sige tak til alle de fantastiske frivillige i vores foreninger. I tager et stort ansvar, og I gør en verden til stor forskel for andre mennesker.”





Lysere tider

Selvom det er glædeligt, at det går mod lysere tider, og at samfundet åbner mere op, er der god grund til ikke at skære ned på testene. Rødovre er nemlig ikke så langt fra grænsen, hvor lokale nedlukninger kan komme på tale.

”Det er vigtigt, at vi fortsat holder fast i de gode vaner og fortsætter med at lade os teste, selvom mere af samfundet nu genåbner. Smittetallene har desværre i en periode været stigende i Rødovre, og vi ligger lige nu blandt de ti kommuner i landet, hvor smitten er højest. I dag, den 18. maj, er det testkorrigerede incidenstal på 160,” understreger borgmesteren.

”Hvis vi kommer over grænsen på 250, skal bl.a. skoler, idræt og detailhandel automatisk lukke ned. Det skal vi gøre alt, hvad vi kan, for at undgå,”fortsætter Britt Jensen.

Hun roser alle, der bliver ved med at lade sig teste.

”Det er den mest effektive måde at bryde smittekæderne og holde smittetallene nede. Tak til alle Rødovreborgere, der tager ansvar, og lader sig teste. Det er vigtigt at understrege, at smittetallene er justeret for, hvor mange der lader sig teste lokalt – derfor er det på alle måder en god idé, at man som Rødovreborger lader sig teste regelmæssigt,” slutter hun.