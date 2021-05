Den er god nok – ny gangbro skal være rusten

Kommunen oplyser, at stibroens patinerede-udseende er lige efter bogen. Foto: Jon Henriksen/ Danishstreetdocs

trafik Da Lokal Nyt for tre uger siden bragte billeder af den nye gangbro over Jyllingevej på forsiden af lokalavisen, fik det flere læsere til at undre sig: Kan det virkelig passe at en ny bro bliver leveret rusten? Det korte svar er ja og hvis du læser videre, kan du blive en hel del klogere på cortenstål.

Af Christian Valsted

”Det er da noget sjusket, at den nye bro bliver leveret rusten,” lød det i telefonen fra en ældre borger, der i forrige uge gerne ville have lokalavisen til at undervise om Rødovre Kommune havde købt broen i sækken, da man fik leveret og monteret den nye stibro over Jyllingevej.

Og telefonopkaldet var ikke en enlig svale. Flere borgere har henvendt sig med samme undren og det fik naturligvis Lokal Nyt til at forsøge at opklare miseren eller mangel på samme. For Rødovre Kommune har ikke købt en gammel aflagt bro, hvor vind og vejr har sat sig sine spor.

Kommunen oplyser, at stibroens patinerede-udseende er lige efter bogen.

”Broen er udført i cortenstål, og det er meningen, at det skal se sådan ud. Det er et materiale, der anvendes i mange forskellige sammenhænge. For eksempel til blomsterkummerne på Damhustorvet, beklædning på bygninger – og altså broer,” siger Anders Møller, der er chef for Rødovre Kommunes vej og parkafdeling.

Særlig kemi i stålet

Ifølge staalexperten.dk var cortenstål oprindeligt et varemærke på en særlig ståltype, som blev udviklet af United States Steel Corporation i 1933. Stålet er særligt, da en kemiske sammensætning får stålet til at danne et tyndt lag overfladerust. Ifølge staalexperten.dk giver det stålet to særlige egenskaber. Først og fremmest giver det et særligt udseende med en dybrød rustfarve og for det andet gør rustlaget, at stålet ikke ruster yderligere. Faktisk nedsætter det tynde lag af rust gennemtæring af stålet med op til otte gange den tid, det tager normalt stål at gennemtære.

Bliver sommerklar

Vestvolden tiltrækker stadig flere og flere gæster, og tallet vil stige i takt med graderne på termometeret. Men også i det lange løb er broen vigtig, da den er en del af et stort projekt om at revitalisere Københavns Befæstning. Partnerskabet bag projektet består af Realdania, Naturstyrelsen og Kulturstyrelsen. Opførelsen af broen sker med økonomisk støtte fra Vejdirektoratets Cykelpulje og Rødovre Kommune.

”Det forventes, at broen bliver færdig i løbet af sommeren. Efter brofagene er kommet op i weekenden, skal konstruktionen samles og justeres. Derefter bliver der anlagt gang- og cykelsti samt belysning,” oplyser Rødovre Kommune.