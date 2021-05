Debuterede med tennissejr

Rødovres tennisherrer vandt deres debutkamp i elitedivisionen.

tennis Rødovres første kamp i landets stærkeste række endte med en sejr på 4-3 over Hørsholm.

Af Peter Fugl Jensen

Rødovres tennisherrer debuterede i elitedivisionen i søndags og på papiret var Hørsholm-Rungsted det stærkeste hold. Men Rødovre spillede mod alle odds og vandt den jævnbyrdige og spændende kamp med 4-3.

“Vores 1. single George, Von Massow, vandt en tæt match over en anden tysker. 2. singlen Jonas Lütjen vandt ligeledes sin kamp forholdsvis sikkert over Ludvig Aaes. 3. singlen Rasmus Schwarz, som på grund af coronarestriktioner ikke havde spillet en kamp siden 1. december, tabte til en meget stærk svensker. Men rusten var pillet af spillet i 2. sæt, hvilket senere bliver vigtigt,” siger træner Einar Schwarz. Han fortsætter om rødovresejren:

“4. singlen tabte Jonas Schwarz stort, da han spillede med en skade, som gav ham serve-besvær, hvilket man straffes for i elitedivisionen.”

Det betød, at stillingen var 2-2 efter singlerne.

“Vores 1. double vandt og anden doublen tabte. Dermed var stillingen 3-3, så kampen skulle afgøres i en Golden Match Tie-break. Her måtte Jonas Schwarz trække sig på grund af smerter og Marcin Gosiniecki blev sat ind som 4. single i 1. doublen. Hørsholm-Rungsted havde fordel af først at fravælge en kamp, og det endte med at doublen med Jonas Luetjen og Rasmus Schwarz skulle spille den afgørende double mod Filip Prpic og Morten Lyngbæk,” siger Eianr Schwarz, der kunne glæde sig over en flot spillet afgørende double, som Rødovre vandt med 11:9.

Mere tæt og spændende kunne Rødovres første elitedivisionskamp næppe blive.

I morgen, torsdag, skal Rødovre til Give, som er et jysk tophold med de seks bedste jyske spillere i truppen.