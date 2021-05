Debutantmål sikrede point

Emil Thomsen scorede til 1-1 på straffespark. Foto: Brian Poulsen / arkiv

fodbold Avarta spillede igen en god kamp, havde bolden mest, skabte flest chancer og skabte spillet, så det var fortjent, da debutant Victor Wagner Pedersen udlignede til 2-2 i det 95. minut. Kampens sidste aktion.

Af Peter Fugl Jensen

Keeper Oliver Foss var genvalgt til Avartas trup og han kunne se på uret, at det ikke havde rundet de to cifre, før FA 2000 fandt vej til netmaskerne. Tæt under mål kom Lucas Lodberg først til en løs bold og han kunne nemt sende den runde kugle i netmaskerne.

Emil Wass fik en gigantisk chance for at udligne, da bolden dumpede ned for fødderne af den lille tekniker på kanten af det lille felt, men Wass var i ubalance og kom alt for dybt under bolden, så han sparkede langt over.

Midtvejs i halvlegen, efter et flot opspil i Avartas højre side, fik hjemmeholdet en dobbelt-chance, hvor først Morten Nielsen forsøgte sig og bolden røg ud til Emil Thomsen, der fik en endnu større mulighed, men FA 2000 fik afværget og sendt bolden til hjørne.

Avarta havde mange indlæg og i det 35. minut fandt Morten Nielsen vej til nettet, men Avartas angriber stod, ifølge linjedommeren, i off-side i afleveringsøjeblikket, så jublen forstummede hurtigt på Espelunden Stadion, hvor 197 tilskuere havde fået adgangstilladelse.

En videogennemgang i pausen viste dog, at bolden kom fra en af de gæstende spillere, så målet burde ikke have været annulleret.

FA 2000 i top 6 førte efter de første 45 minutter, som Avarta havde stor andel i. Hjemmeholdet var mest i boldbesiddelse og havde mange indlæg fra begge kender – der lå en udligning i luften, men gæsterne fik afvist.

Walter på toppen

I pausen gik Morten Nielsen ud, der havde det skidt og i stedet blev Mads Walter skiftet ind og sat på toppen af Avartas angreb.

Efter fem minutters spil havde Avarta hjørnespark og så kom kampens mest omdiskuterede situation. Målmand Jonas Bramwell Elkjær hoppede ud og boksede bolden væk, men i samme moment ramte han Mathias Cordua i hovedet, der røg voldsomt i jorden.

Det gav Avarta straffe og et gult kort til keeper Elkjær, der på ingen måde var enig i den kendelse.

Straffesparket blev eksekveret af anfører Emil Thomsen, der scorede sikkert og dermed udlignede til 1-1.

Efter scoringen virkede gæsternes målmand Jonas Bramwell Elkjær lettere rystet. Først sparkede han forbi bolden, da han løb ud til den efter en dybdeaflevering og de to næste sekvenser var der sæbe på handskerne, da ellers lette indgreb blev tabt. Men Avarta fik ikke udnyttet de 2-3 gratis chancer, men sikke en start på 2. halvleg.

Anfører får karantæne

Det betød også en stigende intensitet i spillet, hvor de to hold fik lov til at gå til hinanden.

Det gav en advarsel til anfører Emil Thomsen, der ikke er med i kampen mod Brønshøj på grund af karantæne.

Men Avarta sad på kampen og der lå en ny scoring i luften. Den kom efter 14 minutters spil i 2. halvleg, men det var gæsterne der scorede, efter en kedelig fejl af Avarta i de bagerste rækker, blev Frederik Antonsen sendt alene afsted i dybden og han sendte sikkert bolden i mål til 1-2.

Bestemt ikke fortjent, efter spil og chancer set med grønne briller, men igen blev Avarta ramt af topholdenes kynisme.

Debutant for Avarta

Målet satte en dæmpe på spillet og der gik et kvarter, før kampens næste chance kom, da anfører Emil Thomsen sparkede frispark. Han sendte bolden mod fjerneste hjørne, men keeper Jonas Bramwell Elkjær kom flyvende og afværgede flot det velplacerede forsøg.

Nytilkomne Victor Wagner Pedersen blev indskiftet i det 72. minut – samtidig med frisparket – og den nyerhvervede forsvarsspiller debuterede som frontangriber, noget af en debut for den nye avartaspiller.

Det gode frispark satte gang i Avarta, der indledte en større offensiv, mens gæsterne lurede på farligt omstillingsspil, men primært koncentrerede sig om at holde føringen, hvilket de gjorde rigtig flot med solidt defensivt fodbold.

En dum udvisning

I det 87. minut begik FA 2000 på kanten af Avartas felt, bolden røg højt op i luften og da den endelig nåede græstæppet valgte Hocine Derrar at tordne bolden mod mål. Det gav en advarsel og dermed Derrars andet gule kort. Det var virkelig dumt.

Et minut senere var det dog FA 2000, der tæt på at lukke kampen, da Anders Heber Kaiser kom alene igennem efter flot forarbejde af Jonas F. Jørgensen, men Foss reddede i stor stil.

Avarta forsøgte sig i tillægsminutterne, men det så ud til, at FA 2000 holdt hjemmeholdet stangen uden at det blev til flere muligheder for en udligning trods fem minutters ekstra spilletid og at keeper Foss var med fremme i hele overtidsspillet.

Men det skete – Avarta udlignede – i det 5. overtidsminut, blev bolden sendt ind i hovedet på debutant Victor Wagner Pedersen, der sendte bolden over i fjerneste hjørne. I øvrigt et af få virkelig gode indlæg, da bolden blev sendt hårdt ind i feltet i stedet for de ufarlige ‘ballon-bolde’, som Avarta har en dårlig vane med.

2-2 blev fløjtet hjem og næste fløjt var tegn på, at kampen var slut.

Avarta jublede – FA 2000s spillere lå i græsset tydeligvis drønærgerlige over den sene scoring.