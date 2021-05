Damhuskroen vil åbne med et brag

I skrivende stund forventer Old Irish Pub at åbne Damhuskroen til august med et brag. Foto: Jon Henriksen/ Danishstreetdocs

stadig lukket Det er snart et år siden, at den populære pubkæde Old Irish Pub overtog Damhuskroen. Siden er den historiske kro blevet forvandlet, men åbningen lader stadig vente på sig.

Af Christian Valsted

Brødreparret Peder og Kristian Blak, der er indehavere af den hurtigt voksende pubkæde Old Irish Pub, var svært begejstrede, da de sidste år kunne fortælle, at de havde overtaget forpagtningen af Damhuskroen og ville gøre stedet til en del af pubkæden.

Siden har Damhuskroen fået ny indretning i form af en ny bar indrettet i Old Irish Pubs velkendte grønne farver, ny garderobe, scene, festlokaler og mødelokaler. Det eneste der mangler på Damhuskroen er gæsterne. Og de kommer, men først i løbet af sensommeren, hvor Old Irish Pub planlægger et brag af en fest med koncert og åben natklub.

”Det her corona har været en voldsom rutsjebanetur, og vi er stødt på mange mavepustere undervejs. Der er ingen tvivl om, at vi har haft nogle tunge dage ind imellem. Men vi holder ved, vi kører på, og vi står stadig. 2021 bliver på mange måder alligevel et spændende år for Old Irish Pub, og vi glæder os til at åbne dørene her på Damhuskroen. Vi savner vores gæster helt vildt, og vi glæder os til snart at kunne tage imod alle,” siger Peder Blak.

Velkendt ansigt på besøg

For mange er den historiske kro for foden af Damhussøen, noget helt særligt. En af dem er Dansk Folkepartis næstformand Morten Messerschmidt, der privat danner par med Dot Wessman, hvis familie har ejet kroet i henved 100 år. Kæresteparret har derfor sammen brugt mange timer i de historiske lokaler på Roskildevej.

Morten Messerschmidt er i øjeblikket en af Folketingets mest omtalte politikere, da han er tiltalt for svindel med EU-midler i den såkaldte Meld og Feld-sag, men det forhindrede ikke den historiske stemmesluger i at aflægge visit på Damhuskroen for at se stedets forvandling og drøfte restaurationsbranchens udfordringer under coronakrisen, og de voldsomme konsekvenser en nedlukning trækker efter sig.

”For mig er det noget ganske særligt at komme tilbage til Damhuskroen og se hvor flot, her ser ud nu med nye ejere. Det glæder mig meget, at jeg kan se, at Old Irish Pub virkelig tager sig godt af stedet og har gjort et stort stykke arbejde for at skabe et helt unikt sted,” fortalte Morten Messerschmidt, der mener at politikerne skylder landets restauratører opbakning den anden side af coronakrisen.

”Det er dog ganske trist at konstatere, at dette fantastiske sted endnu ikke har åbnet sine døre grundet de voldsomme coronarestriktioner. Det er hårde tider for restaurationsbranchen, og det må vi som politikere tage ansvar for og gøre alt, hvad vi kan for at bakke op om branchen og sikre et stærkt comeback på den anden side af corona. Det skylder vi vores dygtige restauratører. Jeg vil i hvert fald gøre alt, jeg kan,” fortalte Messerschmidt blandt andet på Damhuskroen, da han var på besøg.



Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt, på besøg på Damhuskroen, hvor han blev vist rundt af administerende direktør hos Old Irish Pub, Peder Blak, og Maria Krüger Torp, chef for public affairs hos Old Irish Pub. Foto: Privat