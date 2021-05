LIVE: Damhus-Ultra er igang

André Bentsen med sin første energidrik og sin uundværlige telefon. Første runde er klaret. Foto: Red.

Startskuddet til Damhus-ultra lød klokken 7:30 og dagen igennem opdaterer vi løbende i denne artikel.

Af Peter Fugl Jensen

10 kilometer er løbet

Alle kom sikkert i mål efter tre runder og dermed 10,2 kilometer.

“Nu begynder man at mærke det i benene,” sagde en af deltagerne, men jeg tager også fjerde runde, så må vi se.”

Steffen Leholk, Avartas tidligere direktør og i dag international floorball-dommer:

“Jeg har sidestik, det er altså hårdt det her,” sagde han og nød de fem minutters pause, der ventede, efter han havde brugt 25 minutter på den tredje runde.

Camilla Varberg, i den grå bluse, sætter sin markering efter tredje runde. Hun er løbets yngste deltager.

De hurtigste på 3. runde løb i tiden 19:05.

Anden runde er løbet

Så er de seje løbere oppe på 6,67 kilometer og alle 46 stod klar til start, da 3. runde blev råbt igang af arrangør Jesper Sommer.

Jesper Sommer på ølkassen har netop råbt 3. runde igang. Forrest i den rød-hvide T-shirt er André Bentsen. Lad os se, hvor længe det varer.

Humøret er stadig højt og alle var klar til 3. runde denne smukke forårsdag med Damhussøren som baggrund.

Men tiden blev lidt langsommere, da de første kom i mål efter lige godt 19 minutter og de sidste gik i mål efter 25 minutter.

“Det er vigtigt for mig, at pausen ikke bliver for lang,” siger André Bentsen.

En af deltagerne så dog lidt brugt ud.

“Det er ryggen, den skal lige i gang, men benene har det fint, så det er ikke noget problem” siger Torben Crane, der havde sat sig i behørig afstand til ølkassen.

Torben Craner får sig et velfortjent hvil efter to runder. Nu er der kun 15 runder tilbage…

Tre løbere dukkede ikke op

De første tre er ude, for de dukkede ikke op til start. Men Avisens redaktør André Bentsen er klar – sammen med 45 andre ultra-løbere. Nu har de løbet to runder. Her opdateres løbende fra Damhus-Ultra.

Starten gik som planlagt klokken 7.30 ved ishuset mellem Damhussøren og Damhusengen.

Den første runde er løbet, og de 46 deltagere var mellem 18 og 19 minutter om den første runde.

“Jeg har det fint, men benene skal lige igang,” sagde André Bentsen, mens et “psssst” lød gennem de glade stemmer fra de 46 løbere, for André havde netop åbnet sin første energidrik.

“Nu er der kun 16 runder tilbage,” lød det kækt fra en af løberne, som alle så ud til at have det fint efter de første 3,37 kilometer.