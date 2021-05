Buldrende billetsalg på rådhuspladsen

Rødovre Teaterforening solgte mere end 800 billetter til den kommende sæson i lørdags på rådhuspladsen Foto: Privat

teater Viftens bonede gulve var skiftet ud med grå rådhusfliser, men det gjorde ikke købelysten mindre.

Af Christian Valsted

Rødovre Teaterforening kunne ikke på forhånd have skrevet et bedre stykke. I lørdags havde teaterforeningen flyttet den årlige billetkøbsdag fra Viftens foyer ud på rådhuspladsen og købelysten blandt teaterforeningens medlemmer var særdeles stor.

I alt blev der reserveret mere end 800 billetter til den kommende sæsons 12 forestillinger, der begynder til september.

”Vi plejer at sælge billetter inde i Viften, men det kunne vi ikke så godt i år, så vi lejede i stedet et telt af kommunen og heldigvis var der mange der dukkede op,” fortæller Svend Aage Branshøj, der er formand for Rødovre Teaterforening.

”Vi havde hele tiden styr på, at vi ikke var for mange samlet og der kunne kun bestilles billetter i teltet, hvis man havde papirerne i orden (coronapas, red.),” siger teaterformanden.

Det var alle teaterforeningens abonnenter der var inviteret til billetkøbsdagen og det trofaste publikum svigtede ikke.

”Vi er meget glade for, at så mange har bestilt billetter til den nye sæson. Det er en dejlig indsprøjtning at gå den nye teatersæson i møde på. En sæson der forhåbentlig bliver uden alt for mange restriktioner,” siger Svend Aage Branshøj efter at sidste sæson blev en kedelig corona-fuser med et utal af aflysninger.

Opera rundt om hjørnet

Den kommende teatersæson skydes i gang den 20. september, når satiregruppen MAGT står klar i Viften med deres forestilling ’Al magt til folket’. Der er dog også mulighed for at opleve kultur og teater på denne side af sommerferien, da Rødovre Teaterforening har fået flyttet en af sidste sæsons aflyste forestillinger til den 26. maj.

”Og der er stadig ledige billetter,” siger Svend Aage Branshøj om forestillingen ’Hjerter i valsetakt’ fra Operettekompagniet.