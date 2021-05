Borgmester glæder sig over genåbningsplan

Børn i skolealderen kan igen komme i skole til idræt, når Rødovres foreninger og institutioner åbnes torsdag. Foto: arkiv

Genåbning Børn og unge under 18 år og voksne over 70 kan dyrke alt det idræt de vil udendørs fra den 6. Maj og indendørs har alle over 18 samme muligheder. Men glædeligst er det, at eleverne vender tilbage i skolen.

Af André Bentsen

Der var godt nyt i nat. Ikke kun til dem, der gerne vil op og løfte jern i fitnesscentrene eller spise popcorn i biografens mørke. Regeringen og en lang række partier er nemlig blevet enige om en ny genåbningsplan, der konkret i Rødovre betyder, at kommunen åbner op for en række nye aktiviteter torsdag den 6. maj.

”Det er meget glædeligt, at de sidste elever i vores skoler nu kan vende tilbage med 100 procent fremmøde fra på torsdag. Det drejer sig om eleverne fra 5. klasse og op. Rødovre Kommune kommunikerer direkte med forældrene via Aula,” siger Rødovres borgmester, Britt Jensen (S).

”Der er mange børn, som trænger til at komme tilbage til skolen og en hverdag, som er mere normal. Det er helt fantastisk, at vi nu hver uge kan åbne skolerne for alle vores børn,” fortsætter borgmesteren, der roser medarbejderne for en kæmpe indsats, der har det gjort det trygt for elever og forældre at vende tilbage til skolen.

Nu kan de så endelig vende tilbage til en skoledag, som de kendte inden nedlukningen. Vel at mærke dog med de samme restriktioner og klasseopdelinger.

Husk at blive testet

Sundhedsmyndighederne opfordrer imidlertid stadig alle børn til at blive testet, inden de møder i skole, for at holde smitten nede.

”Der vil også være mulighed for at blive testet i skoletiden for børn og unge over 12 år, hvis forældrene har givet samtykke til det, på samme måde som hidtil,” forklarer Britt Jensen.

Borgmesteren glæder sig især over, at der med den nye genåbningsplan også godt nyt til kultur- og idrætsliv.

”Det er meget glædeligt, at Viften kan åbne igen fra på torsdag og byde velkommen som konferencested, spillested, teater og biograf. Det samme gælder for Rødovregaard, hvor der igen kan udøves kulturaktiviteter. Her er der krav om coronapas,” siger hun.

Den indendørs idræt åbner for voksne over 18 år.

Også her kommunikerer Rødovre Kommune direkte med idrætsforeningerne, så de får konkret information fra kommunen om, hvad der gælder for deres aktiviteter.

”Jeg er meget glad for, at vi i kommunalbestyrelsen har besluttet at holde vores haller åbne over sommeren for det betyder, at vores idrætsliv kan komme godt i gang igen, og vores borgere igen kan begynde at få deres normale idræts- og foreningsliv tilbage,” siger borgmesteren og tilføjer:

”Ved voksen-idrætten er der indført særlige restriktioner i forhold til både coronapas og forsamlingsloft, og der er begrænsninger i forhold til, at det ikke omfatter kontaktsport.”

For børn og unge under 18 år og borgere over 70 år åbnes der nu for al idræt – også det, der ikke er organiseret i foreninger.