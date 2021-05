Bliv klar til den store kanotur

SPONSORERET INDHOLD Går du og er ved at planlægge en større kanotur, måske med nogle overnatninger, så skal du selvfølgelig finde ud af lidt forskelligt. Det kan være nogle praktiske spørgsmål, som du skal finde svar på for at være bedst muligt forberedt på turen. Virker det alt sammen lidt uoverskueligt, så kan du få en smule hjælp lige her.

Træn musklerne op på en romaskine

Inden du begiver dig ud på en større tur, som kræver en vis styrke af dig, så er det måske en god idé, at du gør noget for at have denne styrke. Det er selvfølgelig muligt at tage på kanotur uden at have trænet inden, men det vil blive langt nemmere, hvis du træner inden. Det kan du med romaskiner.

Det er ikke bare et redskab, som kan være godt at bruge i træningscentret. Det kan nemlig også opbygge en styrke, som kan komme dig til gode i flere situationer i dit liv, som for eksempel når du skal på kanotur.

Anskaf dig det, du skal have med

På en kanotur kan der også være noget udstyr, som vil være en stor gave for dig at have med. En stor del af planlægningen, når det kommer til, hvad du skal pakke, handler om at afgøre, hvordan du skal sove.

Hvis du har planer om at campere på din kanotur, så skal du naturligvis have anskaffet dig alt det campingudstyr, som du har behov for. Det vil blandt andet sige:

Telt

Liggeunderlag

Soveposer

Eventuelt en gasbrænder

Når du har planer om at skulle bevæge dig på vand, så kan det også være en god idé, at du sørger for, at alle dine ting er vandtætte.

Du skal også huske, at der skal være plads til det hele i kanoen.