Biblioteket er med i populær filmserie

Der var en helt særlig grund til, at Rødovre Hovedbibliotek holdt ekstraordinært lukket den 15., og 16. april. Nordisk Film er nemlig i gang med optagelserne til komediefilmen ’Alle for fire’, der blandet andet har scener med fra biblioteket. Foto: Arkiv

film Nu skulle den være god nok. Og der er tilmed latterstorm i vente. Rødovre Bibliotek bliver brugt som kulisse i den kommende komediefilm ’Alle for fire’, der er fjerde skud på stammen i den populære danske filmserie, som har rundet over en million solgte biografbilletter herhjemme.

Af Christian Valsted

I sidste kom vi ved en fejl til at skrive navnet på en forkert film, da vi ville fortælle, at Rødovre Bibliotek har en ’rolle’ i en kommende komedie fra Nordisk Film.

I mellemtiden har vi fået styr på vores informanter og nu skulle den være god nok.

Rødovre Hovedbibliotek bliver brugt som kulisse i en kommende spillefilm ’Alle for fire’, der forventes at give latterkramper til det danske biografpublikum i vinterferien næste år.

Det er langt fra første gang, og formentlig heller ikke sidste gang at Rødovre Kommunes bygninger kommer til at indgå i en film- eller tv-serie.

”Vi har nogle flotte og historiske bygninger i Rødovre. Flere er tegnet af kendte arkitekter og fredede, fordi de er en del af den danske kulturarv,” fortæller Rødovre Kommunes kommunaldirektør Anders Agger, der oplyser at kommunen jævnligt får henvendelser om optagelser til film og tv-serier.

”Vi vil gerne være så åbne som muligt over for samfundet og verden omkring os. Så hvis det passer ind, lægger vi gerne lokaler til. Det er et absolut krav, at det ikke må gå ud over servicen til borgerne, og det skal også passe ind i forhold til, at bygningerne – i det her tilfælde Biblioteket – også er en arbejdsplads med mange medarbejdere,” siger Anders Agger.