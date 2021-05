Bananer i pyjamas til næste temafest

SPONSORERET INDHOLD Var du også stor fan af bananer i pyjamas, da serien første gang blev sendt på dansk TV i halvfemserne? Serien er blevet genudsendt mange, mange gange lige siden, så børn i mange år har kunnet få sjov ud af karaktererne B1 og B2, der kom ud for alverdens sjove, mærkelige og måske endda lidt farlige situationer.

Af SPONSORERET INDHOLD

Nu hvor du er blevet ældre, er det ikke sikkert, det lige er bananer i pyjamas, du oftest tænker på, men det kan du komme til igen, hvis du bliver inviteret til temafest. Det kan være, temaet er Tv-serier eller barndom, og så er bananer i pyjamas jo oplagt. Hvis du skal til fest sammen med en ven, er det endda helt perfekt. Der medfølger både et B1- og et B2-skilt til udklædningen, så I kan klæde jer ud begge to og tage til fest netop som det makkerpar, bananerne udgør. Se denne side om bananer i pyjamas kostumer.

Find rundt i junglen

Selvom det måske hverken er abe- eller palmekostumer, du er på udkig efter, så kan det være rigtig svært at finde rundt i junglen af udklædninger, der er til salg online. Der er mange forhandlere, der har købt store lagre ind af alverdens kostumer, der kan bruges til mange forskellige lejligheder, og alt lige fra lårkorte julekjoler til heldragter til fængselsindsatte er blandt noget af det, der er populært på de sider. Hvis du gerne vil have et overblik, der også kan hjælpe dig med at holde budgettet, er det en god idé at kigge på en side, der samler oversigter over kostumerne for dig. Find de bedste priser på kostumer her, så du ikke ruinerer dig selv på en temafest.

Der er desuden lavet simple beskrivelser af de vigtigste egenskaber ved hver eneste udklædning, ligesom der er billeder og links til de enkelte forhandlere.