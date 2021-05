Avarta sat på plads i Slagelse

Avarta tabte stort i Slagelse. Foto: Brian Poulsen / arkiv

fodbold Efter en dårlig indsats i Slagelse tabte Avarta 3-1. Der resterer to runder og intet er afgjort i nedrykningsdramaet.

Af Peter Fugl Jensen

Der var vildt mange halve og hele chancer i den indledende fase i begge ender, dog flest skabt af Slagelse, der især fandt vej gennem Avartas venstreside, der haltede gevaldigt efter.

Men tættest på en scoring i den indledende fase var Avarta, og det var allerede i det 3. minut, da Mads Walter fandt vej gennem Slagelses defensiv, men en stor redning af hjemmeholdets målmand hindrede en ønskestart til gæsterne.

I det 11. minut måtte Avartas keeper Morten Bank hive en stor redning frem, da Avartas defensiv blev overrasket, da de forventede et langt indkast, men i stedet blev der kastet kort og et indlæg fangede Avartas dødbolds-opstilling i ubalance. Men generelt skulle det vise sig, at Slagelse var markant stærkere end Avarta i feltet og derfor gang på gang var farlige på standard-situationer.

I det 25. minut gik det også galt og målet kom efter et hjørnespark og en værre gang klumpspil i Avartas felt, hvor en bold, der blev forsøgt sparket væk, tydeligvis ramte en arm på en Slagelse-spiller, som hjemmeholdet fik en klar fordel af, da bolden forblev i klumpspillet, så Mathias Bjaldby, kunne sende bolden i mål med hælen.

Det så nemt ud

Men hold da op, hvor kan man godt savne en Avarta-keeper, der kan komme ud af sit mål og gribe ’ballon-boldene’, som Slagelses ditto så glimrende gjorde, for der burde aldrig have været fare på færde, da hjemmeholdet bragte sig foran 1-0.

Herefter overtog Avarta spillet, mens Slagelse stod klogt på banen, satsede på omstillinger og ikke mindst på fejl i Avartas defensiv og dem var der masser af.

Den ene fejl førte til et mål, da en lang bold blev spillet op i mellemrummet i Avartas back-kæde, som Jacob M. Christensen oversprintede og sendte bolden i mål til 2-0. Det så nemt ud, men han havde nogle minutter forinden sendt en advarslen, da han driblede sig igennem til en fin afslutning.

Avarta kom faktisk frem til gode muligheder, men enten manglende den sidste aflevering præcision ellers var det afslutninger med manglende kvalitet.

Svage afslutninger og manglende selvtillid

Avarta kom allerede fra 2. halvlegs start frem til et par rigtig gode muligheder, men igen blev der afsluttet på det skammeligste. Det var ganske simpelt svage afslutninger.

Kampen blev definitivt afgjort i det 76. minut, da en opspilsfejl i Avartas højre side prompte blev straffet og efter en fin redning kom Jakob M. Christensen først på returbolden og sendte Avarta på nedrykningskurs.

Ofte så man Avarta i gode positioner, som det spilstyrende hold og Slagelse så faktisk ukoncentreret ud i deres defensiv, men desværre blev bolden spillet ud i tomme rum, hvorefter boldmodtageren startedemed at løbe. Det bør være omvendt; der løbes mod det tomme rum og så spilles bolden der hen. Det gør hold med selvtillid og det har Avartas spillere tydeligvis ikke.

Efter scoringen til 3-0 så Avarta total modløse ud, men fik dog reduceret ved forsvarsspilleren Mathias Cordua kort før tid.

Der er en lille uge til at få ladet mentalt op til næste kamp ellers hedder det Danmarksserien i næste sæson. Det vil være ærgerligt, for Avarta har et ungt og spændende hold med et fint potentiale.