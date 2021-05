Avarta over nedrykningsstregen

Emil Thomsen scorede på straffespark og sendte Avarta i front med 2-1. Foto: Brian Poulsen / arkiv

fodbold Selvom Avarta smed to point til bundholdet AB Tårnby, så var det ene point nok til at Avarta er over nedrykningsstregen med tre runder tilbage.

Af Peter Fugl Jensen

Gæsterne fra AB Tårnby lagde frisk ud og stod på kampen i de første 10 minutter, hvor det nemt kunne være blevet til en scoring på en af de to store chancer, som gæsterne skabte.

Avarta fik vist lidt tænder omkring det 12. minut og bolden kom også i nettet, men der blev dømt frispark begået mod gæsternes målmand.

I stedet fik bolden nettet til blafre i den anden ende og det skete i det 16. minut, da Isaac Kannah kom først til en bold, der blev sendt ned mod bagrummet og alene igennem fik han prikket bolden forbi Avartas keeper.

På dette tidspunkt var det ikke ufortjent, da Avartas spil ikke hang sammen – trods nogle gode minutter – og AB Tårnby bare virkede mere klar. De vandt flest nærkampe, stod godt på banen og brød nemt Avartas opspil, der ikke hang sammen i kæderne.

Samtidig hang Avartas presspil ikke sammen, fordi et par spillere ikke ’tordnede igennem’ og så er det svære presspil umuligt at gennemføre. Det betød, at AB Tårnby forholdsvis nemt fik spillet til at fungere.

Angriberne skadet

Morten Nielsen var ikke klar til dagens kamp og allerede i det 19. minut måtte en skadet Emil Wass udgå. Han blev erstattet af Niklas Toft Kristiansen. Det gjorde ikke den store forskel, for det var stadig gæsterne, som skabte de få chancer, der var.

Rigtig meget spil foregik mellem de to straffesparksfelter og oftest var det med bolden for fødderne af Avartas spillere, mens træner Marc Thevis tydeligvis var godt utilfreds med de mange spilstop.

Avarta fik mere styr på spillet som halvlegen skred frem – dog uden at være farlige, men AB Tårnby fik ikke længere skabt chancer. De var gået i 100% forsvar af deres føring.

I det 43. minut så det unægtelig ud til, at AB Tårnbys Jonas Troest var heldig, da han slap med et gult kort efter en nærkamp. Gæsternes forsvarsspiller overreagerede fuldstændig, men kampens dommer viste nåde ved at sende det gule kort til vejrs.

Som lynet fra en klar himmel

Der var ikke ændringer i spillet i 2. halvleg. Avarta var på bolden, AB Tårnby forsvarede sig og det meste spil foregik i ufarlige områder. Dog burde gæsterne have bragt sig foran 0-2, eller i det mindste få afsluttet, da de slog kontra efter et hjørnespark. De kom tre mod en, men holdet fra Amager formøblede fuldstændig gigant-chancen.

I stedet kom udligningen, som lynet fra en klar himmel, for alt åndede fred og idyl, da indskiftede Niklas Toft Kristiansen valgte at sparke på mål forholdsvis langt udefra, men bolden suste hele vejen, så næste stop var netmaskerne.

Få minutter senere blafrede netmaskerne igen hos gæsterne, da Emil Thomsen bragte hjemmeholdet i front via et straffespark.

Men optakten til straffesparket var lidt vildt. Avarta slog kontra og i spil tre mod tre udspillede de gæsterne, inklusiv deres keeper, så Danny Stencel kunne sparke ind mod et tomt mål, men der dukkede en AB Tårnby spiller op og fik headet væk.

Forinden var Niklas Toft Kristiansen blev ’savet midt over’, så dommeren pegede på pletten og dømte straffespark.

Det varede ikke længe, at Avarta fik fornøjelsen af at føre. For et par minutter senere fik gæsterne indkast og det blev kastet ind midt feltet, bolden forlænget og der stod Benjamin Warlo umarkeret. Han takkede for den åbne mulighed ved at sende bolden i mål. 2-2, en forrygende 2. halvleg.

Efter udligningen bølgede spillet frem og tilbage – ingen hold forsøgte at spille det ene point hjem, det var tydeligt begge ville have tre point. Det gav en særdeles underholdende 2. halvleg.

Næste store chance kom i det 76. minut og det var til Avarta, men Mads Walter sparkede bolden lige forbi mål.

Det var dog gæsterne, der langsomt overtog mere af spillet – dog uden at skabe målchancer -, men spillet hang ikke sammen for hjemmeholdet og fra at være en underholdende halvleg udviklede halvlegen sig til at blive en rodet omgang.

Da de to hold var på vej ind i dommerens tillægstid fik AB Tårnby en stor chance for at komme foran, men indlægget, fra Avartas venstre kant, lå et par centimeter for upræcist, så Avarta slap med skrækken.

Dermed endte kampen 2-2 og med det ene point spillede Avarta sig over nedrykningsstregen, da både Brønshøj og Roskilde KFUM tabte.

Avartas næste kamp er 2. pinsedag ude mod formstærke Slagelse.

Til gengæld vandt Skovshoved, der i sidste øjeblik har meldt sig ind i kampen om at undgå nedrykning.