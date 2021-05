Anholder mand for skudepisode – og løslader ham igen

En mand blev tirsdag aften anholdt i Rødovre i forbindelse med efterforskningen af en skudepisode i Hvidovre. Han iføres han DNA-dragt og føres væk, men han er ikke længere mistænkt for skudepisoden. Foto: Presse-fotos.dk

Skudepisode Tirsdag eftermiddag spærrede politiet Hvidovrevej af, da der kom anmeldelser om skud. Senere samme aften anholdt de en mand i Rødovre, mistænkt for at stå bag, men har løsladt ham og understreger, han ikke er mistænkt for episoden.

Af André Bentsen

Det var sandsynligvis løs krudt, der blev skudt med tirsdag eftermiddag i Hvidovre lige ved grænsen til Rødovre.

Politiet spærrede vejen af og der var masser af patruljevogne og en lægeambulance på stedet, hvor en ung mand i forbindelse med episoden var blevet udsat for vold.

Vidner havde set en mand på en sort scooter flygte fra stedet, og spærrede to gange steder af i Rødovre i jagten i efterforskningen og jagten på gerningsmanden. Det første sted, ved Elvergårdsvej, viste sig dog at være en misser.

”Afspærringen er en udløber af hændelsen på Hvidovrevej tidligere på dagen. De første meldinger gik på, at gerningsmænd kunne have været kørt den vej. Det har dog vist, ikke at være tilfældet,” oplyser Københavns Vestegns Politi til Rødovre Lokal Nyt.

Ikke mistænkt længere

Senere tirsdag aften lykkedes det politiet at anholde en mistænkt i sagen et sted i Rødovre. Her blev manden iført DNA-dragt og taget med af politiet, ligesom den sorte scooter han var kørende på blev beslaglagt og ligeledes taget med af politiet.

”I forbindelse med episoden i Hvidovre, tyder den foreløbige efterforskning på, at der alene er skudt med løs ammunition. I forbindelse med episoden er en ung mand blevet udsat for vold,” udtaler Københavns Vestegns Politi, der har løstladt den anholdte og understreger, at han ikke længere er mistænkt i sagen om skudepisoden.