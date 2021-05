Afviser lortesag

Rødovre Kommune er så sikre, som man overhovedet kan være på, at det ikke er spildevand fra IrmaByen, der dræber alt liv i Rebæk Sø, som Hvidovre Kommune og Hvidovre Avis ellers antyder Foto: Brian Poulsen

Spildevand Rødovre Kommune afviser blankt, at det skulle være spildevand fra IrmaByen eller Rødovre Port, der forurener Rebæk Sø i nabokommunen.

Af André Bentsen

Selvom Rødovre Kommune ikke kan garantere, at det ikke skulle være fejltilslutninger fra IrmaByens kloaknet, der forurener Rebæk Sø med spildevand, sådan som Hvidovre Avis antydede i sidste uge, er man så tæt på 100 procent sikre på, at det maksimalt ville kunne være fra en enkelt parcel eller to, hvis husstande fra Rødovre overhovedet er indblandet i sagen.

”Vi har undersøgt så meget, vi overhovedet kunne. Der er ikke noget, der bekræfter, at der skulle komme spildevand fra hverken Rødovre Port eller IrmaByen ud i Rebæk Sø,” understreger formand for Teknik- og Miljøudvalget, Jan Kongebro.

Han er ked af, at Hvidovre Kommune gennem lokalavisen får raget Rødovre ind i problematikken med den lille sø, der er blevet forurenet fordi, der er slippet spildevand ind i de forkerte kloakledninger og udledt i søen.

”Vi har snakket med Hofor om mistanken, og der er intet konkret i den størrelsesorden rettet mod Rødovre,” lover Jan Kongebro.

Anklager mod Rødovre

Stik imod, hvad der står i det notat, som Hvidovre Avis er kommet i besiddelse af, hvor der helt klart står:

”I Rødovre Kommune er der begrundet mistanke om, at der fra det nye, store boligområde Irmabyen også er ulovlige fejltilslutninger af spildevand til de regnvandsledninger, der leder vand til Rebæk Sø.”

Det fik i sidste uge avisen til at spørge Hofor og Hvidovre Kommune, hvad der var grund til forureningen i søen.

”Undersøgelsen er endnu ikke afsluttet. Det ser foreløbigt ud til, at der i to kommuner – Rødovre og Hvidovre – er fejlkoblinger. Det betyder, at nogle måske har taget fejl af tilslutning til regnvandskloak og spildevandskloak og har koblet sig forkert på Hofors ledninger. Den igangværende undersøgelse har til formål at afdække, hvor der eventuelt er sket fejl,”lyder det i et skriftligt fælles svar til Hvidovre Avis fra Hvidovre Kommune og Hofor.

Men det afviser Rødovre Kommune nu blankt.

”Der er tidligere set eksempler på fejltilslutninger i Rødovre, eksempelvis i området nede ved Kærene, men det er enormt svært at påvise, hvor de kommer fra, og Hofor oplyser, at det sandsynligvis er inde i København, at den store synder skal findes. Derfor er det direkte forkert at blande Rødovre ind i det, for vi ved, at dét der kunne komme fra os på det punkt er af så lav koncentrat, at det maksimalt kan komme fra én eller to parcelgrunde,” siger Jan Kongebro, der opfordrer Hvidovre Kommune til at tage en bedre dialog med Hofor, inden de ’sender lorten’.