Aflyser Krigshistorisk Festival

aflysning Der bliver desværre heller ingen Krigshistorisk Festival på Vestvolden i 2021. Det står klart efter nattens plan om en yderligere genåbning af Danmark. ”Vi har ikke mulighed for at indhegne Vestvolden i sektioner,” lyder det fra Martin Jespersen, der er en af initiativtagerne til festivalen.

Af Christian Valsted

Arrangørerne bag Krigshistorisk Festival havde til det sidste håbet, at det ville være muligt at samle op til 20.000 gæster langs voldgaden til Krigshistorisk Festival den 19. og 20. juli, men med nattens plan om en yderligere genåbning, som samtlige partier i Folketinget, med undtagelse af Nye Borgerlige, er blevet enige om, står det klart, at festivalen ikke kan afvikles.

”De retningslinjer og restriktioner, der i nat er kommet for sommerens festivaler og andre større arrangementer, gør det umuligt at afholde festivalen, som vi gerne vil. Det er kæmpeærgerligt for os og for de flere hundrede frivillige, der virkelig havde set frem til at lave et brag af en festival i år,” fortæller Martin Jespersen, der er museumsleder på Oplevelsescenter Vestvolden og en af initiativtagerne bag festivalen, der i 2017, 2018 og 2019 var store publikumssucceser.

Kan ikke indhegne Vestvolden

Nattens aftale betyder, at festivaler, som Krigshistorisk festival, fra 21. maj til 1. august må have op til 2000 deltagere opdelt i zoner med 200 i hver. Efter 1. august må festivaler have op til 5000 deltagere.

Martin Jespersen har kigget på alternative datoer til krigsfestivalen, på den anden side af august måned, men han har svært ved at se, hvordan man skulle kunne indhegne et fortidsminde som Vestvolden.

”Jeg kan ikke se det for mig. En af de gode ting ved vores festival er netop, at der er fritilstrømning for publikum i løbet af weekenden. Vi kan ikke indhegne Vestvolden og inddele vores festival i zonen. Det har vi slet ikke mandskab til og derfor har vi valgt at aflyse,” fortæller Martin Jespersen, der krydser fingre for, at 2022 bliver året, hvor der igen kan blive skudt med løst krudt på Vestvolden.