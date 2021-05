Årets Ildsjælepris hylder fællesskabet

Brian Djursholm og alle de andre frivillige fra Stop Spild Lokalt modtog halvdelen af Årets Ildsjælepris, da borgmesteren overraskede dem torsdag aften. Foto: Red

Årets ildsjæl De var med på noderne i Rødovre Kommune, da de torsdag aften delte årets ildsjælepris i to vidt forskellige uddelinger. ”Mangfoldigheden over de frivillige indsatser siger alt om hvor mange frivillige, der er i Rødovre,” sagde borgmesteren live på Facebook.

Af André Bentsen

De havde håbet til det sidste, men det kunne ikke lade sig gøre at holde en stor fest, hvor alle de frivillige blev hyldet. I stedet kom de indstillede finalister til orde, da formanden for Social- og Sundhedsudvalget tog alle dem, der så med på kommunens facebookprofil med rundt og besøgte de forskellige foreninger.

”Når der ikke er mulighed for at netværke, som vi plejer, har vi skruet op for underholdningen, så vi kan grine sammen, men vi håber, at vi kan udvikle det særlige sammenhold, der er i Rødovres foreningsliv, næste år,” sagde Annie Arnoldsen Pedersen mens hun lavede korte interviews med de forskellige frivillige, der spændt måtte vente på, at vinderen af Årets Ildsjælepris blev afsløret.

En pris, der hylder fællesskabet, mener Rødovres borgmester.

”I det seneste år har vi savnet fællesskaberne. Men det har alligevel sprudlet af nytænkning, gåpåmod og ønsket om at gøre noget godt for andre – og for fællesskabet. Det har gjort dybt indtryk på mig,” siger Britt Jensen og tilføjer:

”De frivillige sociale foreninger har virkelig ydet en fantastisk flot indsats for at holde hånden under fællesskaberne i den svære coronatid. Derfor fortjener I også, at hele byen hylder jer – for jeres indsatser.”

”Frivillighed styrker fællesskabet, og det holder ensomheden fra døren. Og lige præcis den energi og handlekraft, som I – og mange andre Rødovre-borgere viser, er der brug for,” fortsatte borgmesteren.

Blandt de frivillige, der blev interviewet live, var blandt andet Lone fra Lungeforeningen:

”Vi er utrolig glade for, at vi nu endelig kan mødes og synge igen. Vi har manglet det meget selv, men de mange på plejehjemmene, mangler os altid,” sagde hun hvorefter næsten alle de andre aktive kom med lignende historier.

”I er alle steder. Det er skønt at have Jeres energi i en kommune som vores,” kvitterede Annie Arnoldsen Pedersen.

Borgmesteren supplerer:

”Vi ser gang på gang, at når frivilligheden og den kommunale indsats samarbejder – så går tingene op i en højere enhed. Det supplerer hinanden. Og så kan vi sammen skabe de bedste tilbud og gøre en verden til forskel – for de mennesker, der har brug for det.”

”Når jeg ser på listen over indstillede kandidater til årets ildsjæl – er det tydeligt, at frivilligheden i Rødovre rammer bredt. Vi har initiativer og tilbud med både sociale og bæredygtige elementer. Og tilbud som henvender sig til unge såvel som ældre,” siger Britt Jensen.



Bæredygtig vinder

Da det først blev afsløret, at prisen blev delt i to, og den ene skulle være de frivillige i Stop Spild Lokalt, brød jublen ud over Facebook.

Men hvad er Stop Spild Lokalt egentlig?

”Vi er en underafdeling af en national forening af madoaser. Vi sørger for, at ét ton mad om dagen ikke bliver smidt ud i skraldespanden. Vi har supermarkeder og bagere, som bidrager. Det er nok til, at vi kan dele 150 kasser mad ud til borgere i Rødovre om ugen,” forklarer initiativtageren, Brian Djursholm.

”Hold da op. Hvordan er det lykkedes at få så stor opbakning, spurgte Annie Lave Nielsen.

”Vi har fået lidt hjælp, og der er mange, der har haft behov her under corona. Men vi har fået god reklame i nogle medier og laver konkurrencer på Facebook. Der går ikke noget til spilde, vi deler ud til andre, der kan bruge det og resten tager en landmand,” forklarer Brian Djursholm, der står i spidsen for mere end 30 frivillige, der altså nu kan kalde sig for Årets Ildsjæl i Rødovre.

“Ej, hvor er det skønt, udbrød de nærmest i kor,” da borgmesteren kom ind gennem døren.”

“Uden alle de frivillige kunne vi ikke få projektet til at køre og hjælpe mange med at få mad på bordet. Der er nogle historier, der rør os helt ind i sjælen,” sagde Brian meget rørt med sin nye store buket blomster i hånden.

Det kan de sammen med Gurli Møller fra Senioruniversitetets Aktive Seniorer.

Frivillighed kender ingen alder

For frivillighed kender nemlig ingen alder. Dét kan Gurli Møller skrive under på lidt mere end de fleste andre. Med sine 86 år er det også mere end rimeligt, at hun snart takker af som frontperson for Aktive Seniorer, hvor hun beskrives som en aktivist, der altid engagerer sig i både forening og mennesker. En person, der altid har tid og lyst til at gå en ekstra meter for andre, selvom hun selv har døjet med sygdom.

Gurli er desværre i risikogruppen omkring corona og kunne ikke få besøg torsdag aften, men det gør ikke hendes indsats mindre.

”Vi skal stadig hylde hendes mangeårige arbejde med Senioruniversitetet. Hun har været med til at stifte det og fortjener en hædring i aften,” understreger Annie Lave Nielsen, mens borgmesteren kørte rundt i byen for at overraske vinderen og musikskolens Tormod Vinsand spillede sange under ventetiden.