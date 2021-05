15 løbere klarede strabadserne

De 15 løbere der klarede alle 18 omgange i den første udgave af Damhus-ultra havde overskud til et fællesfoto på bådbroen. Foto: Per Alex Christensen

damhus-ultra Næsten hver tredje løber klarede alle 18 omgange rundt om Damhussøen, da det lokale ultraløb, Damhus-ultra, blev afviklet søndag. Heriblandt avisens redaktør, André Bentsen, der løb mere end 300.000 kroner ind til din lokalavis.

Af Christian Valsted

De lovede regnbyger udeblev, da 46 løbere stillede til start ved Ishuset søndag morgen. Vejret var til den friske side, men der var kun brede smil hos de fremmødte løbere, der i samlet flok blev sendt af sted af arrangør Jesper Sommer, da klokken rundede 7.30.

De første gange fem omgange forløb uden mandefald og efter 10 runder om Damhussøen, eller hvad der svarer til 33,37 kilometer, var der stadig imponerende 35 løbere tilbage i feltet.

Hos mange var de brede smil dog for længst forvandlet til anstrengte miner og selv avisens altid ivrigt talende redaktør, André Bentsen, lignede en mand, der efterhånden havde løbet tilpas nok omgange om Damhussøen. Men ligesom de øvrige sejlivede ultraløbere stillede han omgang efter omgang til start.

”Jeg er faktisk overrasket over, at så mange løbere stadig er tilbage. Det er åbenbart festen, man ikke

vil hjem fra,” sagde arrangør Jesper Sommer, da han netop havde sendt de resterende 22 løbere ud på omgang 13, hvor løberne undervejs rundede maratondistancen.

Artiklen fortsætter under billedet…

Klappet i mål

Drypvis blev feltet snævret ind, men 15 løbere stod fortsat klar ved startstregen klokken 16, da Jesper Sommer sendte løberne ud på sidste omgang. Da de kom i mål ved Ishuset og krydsede målstregen blev de mødt af klapsalver og de brede smil havde igen erstattet de sammenbidte miner. Hvem havde troet, at 15 ud af 46 startende løbere ville klare 18 omgange, mere end 60 kilometer om Damhussøen?

Imponerende er nok det mest rammende ord om deltagernes præstation.

Ikke bare de 15, der klarede samtlige omgange, men til alle der stillede til start og turde kigge Damhus-

søen dybt i øjnene.

Økonomisk rygstød

For avisens egen André Bentsen blev løbet en sand succeshistorie, da vores redaktør på en blanding af croissanter, pølsehorn og energidrik løb 18 runder om Damhussøen. Inden løbet havde vores kære læsere, foreninger og annoncører støttet med lige knap 19.000 kroner pr. runde og det betyder alverden for avisens fremtid.

“Vi runder 300.000 kroner. Et beløb, vi slet ikke turde drømme om og som giver os et godt rygstød som lokalavis, ikke kun økonomisk, for opbakningen har været fantastisk både op til og også under løbet, hvor der kom mange læsere forbi for at give deres rygklap til avisen og løberne,” fortæller bladchef Peter Fugl Jensen.

Problemer med det ene lår betød, at Martin ‘Tino’ Persson trak stikket efter omgang 14. “Det har været et godt løb med skønt vejr, så det har været helt perfekt,” sagde han, mens han tog et velfortjent hvil på en sten. Foto: Red