106 virksomheder har takket ja til rentefrit lån

Skattestyrelsen har godkendt 106 ansøgninger om lån fra virksomheder i Rødovre til en værdi af ca. 29 millioner kroner. Foto: Bee-line

corona Coronakrisen har gjort ondt på mange danske virksomheder, der derfor har haft mulighed for at ansøge om et rentefrit lån hos Skattestyrelsen. I Rødovre har 106 virksomheder benyttet sig af muligheden.

Af Christian Valsted

Den verdensomspændende corona-pandemi har været en stor prøvelser for de lokale virksomheder, der på den ene eller anden måde har været ramt af tvangsnedlukninger eller andre negative konsekvenser af COVID-19.

For at styrke danske virksomheders likviditet under coronakrisen har virksomheder gennem forskellige låneordninger haft mulighed for at ansøge om et rentefrit lån hos Skattestyrelsen og tal viser nu, at styrelsen har godkendt 106 ansøgninger om lån fra virksomheder i Rødovre til en værdi af ca. 29 millioner kroner.

”Det er helt afgørende for regeringen, at de danske virksomheder og lønmodtagere kommer godt gennem krisen. Derfor har vi stillet låneordningen til rådighed for virksomhederne på tværs af hele landet – og det har vist sig at være en god idé,” lyder det i en udtalelse fra den lokalt valgte skatteminister Morten Bødskov (S).

Flere lån på vej

Stattestyrelsen oplyser, at hovedstadens små og mellemstore virksomheder har fået rentefri skattelån for knap 1,4 milliarder kroner. Heraf er 229 millioner kroner gået til virksomheder på Vestegnen.

Men selvom det lysner forude har mange danske virksomheder fortsat brug for hjælp til at komme godt ud på den anden side.

Derfor har regeringen åbnet for en tredje runde af låneordningen, som allerede nu har vist sig at blive flittigt brugt.

”Der er allerede nu godkendt lån for 5,3 milliarder kroner i den tredje runde af A-skattelåneordningen. Det er tegn på, at der fortsat er mange virksomheder, som har brug for en hjælpende hånd til at komme gennem krisen. Heldigvis lysner det forude, og vi håber, at virksomhederne på tværs af alle brancher snart får godt gang i hjulene igen,” siger skatteminister Morten Bødskov.

”Med den seneste låneordning har vi taget endnu et stort skridt for at inddæmme de økonomiske konsekvenser af corona-udbruddet,” udtaler skatteminister Morten Bødskov. Foto: Arkiv